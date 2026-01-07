Navegante local obtiene el segundo lugar en regata transatlántica

Doce días y 4,000 millas náuticas después de zarpar de Francia, Francesca “Frankie” Clapcich desembarcó en Martinica el 7 de noviembre.

Ahora tiene la mira puesta en circunnavegar el globo, sola.

“Ese es definitivamente mi objetivo final”, dijo a KPCW en una entrevista después de la regata. “Pero antes de llegar allí necesito ganar experiencia, calificar para la carrera. Así que 2026 será una temporada muy importante donde profundizaré un poco más en la navegación en solitario”.

Clapcich, residente de Hideout, navegó la regata transatlántica con un compañero, el británico William Harris. Se llama Transat Cafe L’Or porque sigue las rutas del comercio del café.

Otros once barcos estaban en el agua en su división.

“Fue una carrera reñida”, dijo Clapcich. “Estábamos bastante cerca, todos juntos. Así que, definitivamente, tienes la oportunidad de ver otros barcos a tu alrededor y ver qué tan rápido van”.

Parte de la razón por la que estuvo tan reñida es que todos los navegantes aprovecharon la fuerza de los mismos vientos desde el Canal de la Mancha hasta las Islas Canarias y luego directamente a través del Atlántico. Todos se detuvieron frente a la costa de España debido a la calma del mar.

Luego, Clapcich dijo que un competidor casi los saca a ella y a Harris del segundo lugar con Martinica a la vista.

“En las últimas horas, el viento cambió mucho en una dirección que no era realmente buena para nosotros. Así que un barco diferente que venía de una dirección distinta estaba entrando a la meta con un mejor ángulo y una mejor velocidad”, explicó. “Entonces, en ese momento para nosotros, fue un poco estresante a bordo. Porque realmente no puedes controlar ese tipo de cosas; solo puedes dar lo mejor de ti con lo que tienes”.

El viento volvió a cambiar, y Clapcich y Harris se mantuvieron en el podio.

En su búsqueda por circunnavegar el mundo en la regata Vendée Globe en 2028, Clapcich cuenta con el patrocinio de 11th Hour Racing. Ella y su equipo esperan crear conciencia sobre la sostenibilidad ambiental y promover la inclusión en la vela.

El viernes 9 de enero a las 6 p.m., Clapcich dijo que presentará el documental “Between Waves” en el High West Saloon en el casco antiguo (Old Town) de Park City. Es una colaboración entre 11th Hour Racing y Protect Our Winters, un grupo de defensa ambiental centrado en los deportes de invierno.

Después de eso, volverá al agua.

Artículo traducido por Connor Hollison