Los estudiantes de tercer grado de Park City tienen las mejores tasas de alfabetización en el estado

El Kem C. Gardner Policy Institute afirma que la alfabetización temprana es fundamental para garantizar el éxito académico de un niño. Sin embargo, un nuevo informe del instituto encontró que sólo alrededor del 50% de los estudiantes de kínder a tercer grado de Utah alcanzaron la competencia en lectura en 2025.

La tasa de competencia cae aún más entre diversos grupos de estudiantes, incluidos los estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes hispanos y latinos y los estudiantes con desventajas económicas.

El Distrito Escolar de Park City tuvo la mejor tasa de alfabetización del estado en 2025, con cerca del 70% de los estudiantes de tercer grado competentes en lectura.

Jill Thompson enseña tercer grado en la Primaria McPolin. Dijo que es la sensación más gratificante ver a sus alumnos triunfar bajo estos programas.

“Su trayectoria simplemente mejora cada vez más”, comentó. “El tercer grado es un gran punto de inflexión. Es cuando los niños pasan de aprender a leer a leer para aprender, por lo que ser capaz de leer y comprender verdaderamente lo que están leyendo se vuelve crucial para su éxito futuro”.

Los otros distritos escolares del condado de Summit también están funcionando bien. Según los datos, casi el 60% de los estudiantes de tercer grado del Distrito Escolar de North Summit y más del 60% de los del Distrito Escolar de South Summit obtuvieron puntuaciones por encima de los niveles de referencia de lectura el año pasado.

Por otro lado, menos del 50% de los estudiantes de tercer grado del Distrito Escolar del Condado de Wasatch puntuaron por encima de los niveles de referencia en las evaluaciones de lectura.

Wasatch se une a otros distritos de Utah donde aproximadamente la mitad de los estudiantes de tercer grado no están leyendo al nivel de su grado. Los hallazgos del informe han impulsado al gobernador Spencer Cox a considerar la implementación de legislación para mejorar las tasas de alfabetización.

Según KUER , Cox dijo durante un simposio reciente que Utah podría adoptar una política de retención como la de Mississippi, la cual obligaría a los estudiantes a repetir el tercer grado si sus puntajes de lectura no están donde deberían estar.

Cox señaló que Utah ya ha adoptado otras estrategias de Mississippi que ayudaron a ese estado a transformarse, pasando de ser uno de los peores estados en lectura de la nación en 2013 al noveno puesto en 2024. Pero Thompson dijo que retener a los estudiantes podría tener otros efectos negativos.

“Hay un estigma ligado a los niños cuando se les hace repetir curso, y es algo perjudicial para su crecimiento futuro”, afirmó.

Dijo que las escuelas deberían centrarse en implementar programas para garantizar que los estudiantes tengan éxito y no necesiten ser retenidos, y aseguró que las escuelas de Park City tienen las herramientas para hacer precisamente eso.

Según Thompson, los estudiantes de Park City están rindiendo bien gracias a los programas de capacitación para los maestros.

“Todos los educadores, desde kínder hasta tercer grado, han sido capacitados en el programa LETRS, que es un programa que enseña estrategias para la enseñanza de la lectura de acuerdo con la ciencia de la lectura”, explicó.

El distrito también implementó nuevos programas de lectura para ayudar a los estudiantes: Tier 1, 2 y 3 de 95 Percent Group y Wit and Wisdom .

Thompson dijo que el programa de 95 Percent Group proporciona una base sólida de alfabetización, mientras que Wit and Wisdom desarrolla el conocimiento del estudiante a través de discusiones significativas, instrucción de lectura y escritura, y el apoyo a las habilidades de habla y escucha.

“Cuando juntas Wit and Wisdom y 95 Percent, los estudiantes obtienen tanto las habilidades de decodificación que necesitan como la comprensión del lenguaje que les ayuda a entender verdaderamente lo que están leyendo”, dijo.

Según KUER, la Junta de Educación del Estado de Utah dice que las políticas de retención podrían ayudar a que las escuelas rindan cuentas por los resultados de los estudiantes al hacer de la alfabetización temprana una prioridad mayor.

Al mismo tiempo, la implementación de un nuevo currículo de lectura requiere un periodo de ajuste.

Artículo traducido por Connor Hollison