El condado de Summit confirma el primer caso de sarampión

KPCW | By Grace Doerfler
Published January 11, 2026 at 8:07 AM MST
Centers for Disease Control

El condado de Summit ha confirmado su primer caso de sarampión en la Escuela Primaria South Summit.

Las autoridades de salud dijeron el sábado que un estudiante de la Primaria South Summit dio positivo a la enfermedad el 10 de enero, y otros podrían haber estado expuestos durante la jornada escolar del lunes 5 de enero.

El estudiante no está vacunado.

Este primer caso en el condado de Summit ocurre en medio de un brote que ha enfermado al menos a 176 residentes de Utah hasta el 6 de enero. La mayoría de esos casos se han registrado en el sur de Utah, pero el vecino condado de Wasatch ha visto nueve casos de sarampión hasta el momento.

El sarampión es un virus de transmisión aérea altamente contagioso. Las personas que no son inmunes tienen un 90% de probabilidades de contraer sarampión si se exponen a alguien que está enfermo.

El director de salud del condado de Summit, Phil Bondurant, instó a los residentes locales que aún no se han vacunado a considerar ponerse la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). Dos dosis tienen una efectividad del 97% para prevenir el virus.

En el caso de las personas vacunadas que llegan a contraer sarampión, los síntomas son más leves y es menos probable que la persona infectada propague el virus a otros.

Bondurant dijo que el departamento de salud está trabajando estrechamente con el Distrito Escolar de South Summit para notificar al personal docente y a las familias y así limitar una mayor propagación.

Los síntomas del sarampión suelen comenzar entre siete y 14 días después de la exposición y pueden incluir tos, fiebre alta y una erupción cutánea roja que pica. Las complicaciones del virus pueden ser mortales.

Los expertos en salud dicen que las personas que piensen que pueden tener sarampión deben llamar con anticipación antes de ir a un consultorio médico o a una sala de emergencias para evitar exponerse a otros.

Artículo traducido por Connor Hollison
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
