Hotel y restaurante de Canyons Village declarados seguros tras presunta amenaza de bomba

Los huéspedes y el personal evacuaron temporalmente el restaurante japonés KITA y parte del hotel Pendry Park City en Canyons Village como medida de precaución a última hora del 8 de enero.

La Oficina del Sheriff del Condado de Summit informó que alguien llamó a KITA para hacer una reserva alrededor de las 7 p.m. Según el portavoz del sheriff, Skyler Talbot, el restaurante no pudo atender la solicitud.

La oficina del sheriff indicó que el personal del restaurante creyó que la persona que buscaba la reserva hizo entonces una amenaza de bomba.

Talbot dijo que los oficiales evacuaron KITA y otras partes del Pendry durante más de una hora mientras buscaban "objetos sospechosos". Pidieron a otras zonas de Canyons Village que se resguardaran en el lugar.

Los oficiales, un perro detector de bombas y el Distrito de Bomberos de Park City despejaron la propiedad. No se encontraron dispositivos explosivos y los negocios reabrieron alrededor de las 9 p.m. del 8 de enero.

Talbot señaló que la investigación sigue abierta y que no se habían realizado arrestos hasta el 12 de enero.

Cualquier persona que haga amenazas de bomba falsas podría enfrentar cargos por delitos graves bajo la ley de Utah .

Artículo traducido por Connor Hollison