Cinco años después, el plan de conservación y gestión de Bonanza Flat es un éxito

Park City compró las más de 1,300 hectáreas de Bonanza Flat mediante un bono de 38 millones de dólares en 2017. Tres años más tarde, se estableció una servidumbre ecológica de conservación en la propiedad de Guardsman Pass a través de Utah Open Lands .

El acuerdo exige una revisión del plan cada cinco años; la primera de ellas fue presentada al Concejo Municipal de Park City el jueves.

La directora ejecutiva de Utah Open Lands, Wendy Fisher, dijo que el plan está funcionando bien.

“Estamos muy orgullosos del progreso que se ha logrado, especialmente considerando desde dónde empezamos”, afirmó.

Utah Open Lands ha dedicado miles de horas a los esfuerzos de conservación en Bonanza Flat, incluyendo la restauración del hábitat, la eliminación de senderos “sociales” no oficiales, la restauración de los lagos Bloods y Lackawaxen, la adición de nueva señalización y la recolección de miles de libras de basura.

Fisher señaló que Utah Open Lands realizó el trabajo en conjunto con expertos, incluyendo a un botánico que encontró tres plantas raras en Bonanza Flat, y a un coordinador de conservación que elaboró un mapa de especies invasoras.

Uno de los logros favoritos de Emily Ingram, directora de conservación de Utah Open Lands, fue el rescate de un polluelo de búho flamulado, especie mencionada en la servidumbre como importante de proteger. El Centro de Vida Silvestre de Salt Lake rehabilitó al búho y resultó que tenían dos polluelos más.

“Tuvimos una liberación exitosa de tres polluelos de búho flamulado”, dijo Ingram. “Creo que es algo hermoso de contar hoy... están sucediendo cosas divertidas, buenas, significativas y motivadoras en Bonanza Flat”.

Pero también ha habido momentos difíciles. Hubo una violación de la servidumbre en junio de 2022 cuando un propietario privado cercano niveló media hectárea de terreno para mantener el acceso a las cabañas de la zona.

Ingram dijo que el equipo tuvo que intervenir. Tras alcanzar un acuerdo de 250,000 dólares, Utah Open Lands se puso a trabajar en la restauración del área.

“Nuestro equipo pudo entrar, evaluar el daño y analizarlo de una manera muy holística”, comentó. “Observamos todo, desde la salud del suelo hasta la salud de la vegetación e incluso la calidad del aire”. En solo tres años, el área vuelve a estar verde.

Otra parte importante del plan de Bonanza Flat fue el estacionamiento. El gerente de estacionamiento de Park City, Johnny Wasden, dijo que hay menos autos estacionados ilegalmente en la carretera y menos filas que en 2024.

Esto se debe en parte a la ampliación del servicio de autobús 9 Purple, que llega a los inicios de los senderos de Bonanza Flat y Bloods Lake los fines de semana. El servicio promedió más de 1,350 pasajeros por semana durante la temporada alta, duplicando la cantidad de usuarios los fines de semana.

El equipo también implementó un programa piloto de estacionamiento pago para incentivar el uso de vehículos con un solo ocupante y reducir la congestión.

“He recibido muchísimos comentarios positivos de la comunidad y, sinceramente, ha sido abrumador”, dijo Wasden. “Hay un reconocimiento de nuestra estrategia y de todos los beneficios que han derivado de ella, así como el reconocimiento de que nos hemos hecho cargo de preservar un lugar especial”.

Los ingresos por estacionamiento también cubrieron con creces el costo del transporte. La ciudad utilizó los 91,000 dólares excedentes del estacionamiento de verano para iniciar un transporte piloto de invierno .

Debido al éxito general del plan de Bonanza Flat, el personal de Utah Open Lands y de Park City recomendó no realizar cambios al plan.

El estacionamiento pago y el servicio ampliado del 9 Purple regresarán para la temporada alta de 2026 y en adelante, y el trabajo para restaurar y preservar Bonanza Flat continuará.

Artículo traducido por Connor Hollison