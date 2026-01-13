Director contratado para supervisar la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch reporta directamente al sheriff

En la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch, el nuevo contratado Kurt Cottrell tiene la tarea de supervisar las investigaciones de asuntos internos y las verificaciones de antecedentes de los nuevos empleados.

“Mi gran objetivo en esto es simplemente asegurarme de que cualquier cosa que yo toque, especialmente con los IA [asuntos internos], y sobre todo con los antecedentes, haya integridad, transparencia y consistencia”, afirmó.

Cottrell aporta una década de experiencia en la aplicación de la ley a este puesto, además de casi 20 años como investigador de fraudes de seguros.

El Sheriff Jared Rigby contrató a Cottrell tras dos investigaciones de terceros realizadas a la oficina del sheriff en 2025, que incluyeron acusaciones de represalias, mala gestión e interferencia en investigaciones.

El juez jubilado Richard McKelvie elaboró un informe de 65 páginas detallando sus hallazgos tras entrevistar a unos 30 empleados y ex empleados de la oficina del sheriff. Su informe incluyó ocho recomendaciones de cambios que la oficina podría realizar. La Oficina del Sheriff del Condado de Cache también creó un informe explicando su investigación.

Cottrell dijo que solo "echó un vistazo" al informe del juez porque quiere "mantenerse al margen de eso".

“No he profundizado en ellos porque no estaba aquí”, comentó. “Y creo que por eso me contrató, porque soy una mirada externa. No estoy relacionado con estas personas. No las conozco. No soy parte de nada de lo que ha estado sucediendo en el pasado”.

Sin embargo, dijo que sí le preocupan las inquietudes planteadas en el informe.

“A lo que me refiero es a que mi objetivo es seguir adelante”, dijo.

El alcance del trabajo de Cottrell incluye cualquier política interna o investigación. Cualquier acusación penal sería remitida a la oficina del fiscal general o a otra agencia externa.

Cuando se le preguntó qué le ha sorprendido de su trabajo hasta ahora, Cottrell elogió al sheriff.

“Una sorpresa, para ser totalmente sincero contigo —y esto es algo real— es que me sorprendió lo bueno que era el sheriff, lo buena persona que es”, dijo.

Cottrell reporta directamente a Rigby.

En diciembre, cuando Rigby solicitaba financiación al Consejo del Condado de Wasatch para costear el nuevo puesto, el concejal Spencer Park dijo que no quería que el nuevo director de estándares profesionales reportara al sheriff .

“Creo que es una resolución que haríamos tal vez en enero, o al menos investigaríamos, para que esa persona reporte a alguien fuera de la oficina del sheriff, de modo que cualquier cosa allí pueda ser revisada sin temor a represalias”, dijo en la reunión del 17 de diciembre.

Cottrell dijo que comenzó a trabajar a principios de noviembre, unas seis semanas antes de que el consejo del condado aprobara la financiación del puesto.

El concejal Erik Rowland le dijo a KPCW que podría tener sentido añadir cierta distancia entre el director de estándares profesionales y el resto de la oficina del sheriff.

“Personalmente, sí siento que tal vez necesitemos analizar la estructura de mando”, comentó. “Por la intención de lo que se supone que debe hacer este puesto, da la sensación de que debería haber algunos grados de separación de la gerencia dentro del departamento del sheriff, simplemente para que tengan autonomía para tomar decisiones difíciles si es necesario”.

Dijo que es importante que el condado haga todo lo posible para asegurar que el público confíe en la oficina del sheriff.

Cottrell afirmó que tiene una “política de puertas abiertas” y que quiere escuchar a los residentes locales.

Artículo traducido por Connor Hollison