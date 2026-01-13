Comienzan los preparativos para el Festival de Cine de Sundance en Park City con cierres de estacionamientos

Los organizadores están realizando los preparativos en el Casco Antiguo (Old Town), limitando el estacionamiento para residentes y visitantes.

Bob Wells Plaza y el extremo norte del lote Brew Pub, ubicado junto a Swede Alley, ya se encuentran cerrados a todo el tráfico y permanecerán así durante el festival de 2026. Más lotes de superficie en el Casco Antiguo cerrarán el 21 de enero antes del evento.

Por segundo año consecutivo, Main Street estará cerrada a todo el tráfico del 22 al 26 de enero, comenzando a las 11 a.m. cada día.

Haga clic aquí para ver la Guía Comunitaria de Sundance completa de Park City en inglés .

Haga clic aquí para ver la Guía Comunitaria de Sundance completa de Park City en español .

Artículo traducido por Connor Hollison