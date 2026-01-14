El Concejo Municipal de Park City podría resolver disputas sobre la casa del multimillonario en Treasure Hill

El Concejo Municipal de Park City considerará un acuerdo de consentimiento con respecto a los planos de la casa de Matthew Prince en Treasure Hill durante su reunión del jueves .

El acuerdo resolvería las disputas actuales sobre las decisiones de uso de suelo y otorgaría a Prince el permiso de construcción que necesita para edificar finalmente una mansión de 11,000 pies cuadrados.

El acuerdo de consentimiento está permitido bajo un proyecto de ley que los legisladores aprobaron a finales de la Sesión General de 2025. La SB262 permite a los concejos municipales eludir a las comisiones de planificación para resolver litigios con propietarios de inmuebles con respecto a las decisiones de uso de suelo.

El alcalde Ryan Dickey dijo que la legislación y la disputa por la casa de Prince están relacionadas con los esfuerzos de Park City para mantener el control de su distrito histórico.

“Hemos estado en esta defensa de tres años de nuestro distrito histórico, y nos han visto en la legislatura luchando contra los intentos de quitarnos cualquier tipo de control local sobre el distrito histórico”, dijo el lunes en el programa "Local News Hour" de KPCW . “Esa defensa ha sido exitosa y realmente difícil”.

Prince es un gigante tecnológico local con un patrimonio neto de unos $5.8 mil millones de dólares, según Forbes . Es el director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Cloudflare y, junto con su esposa Tatiana, también es propietario de The Park Record.

Prince presentó por primera vez las solicitudes de permisos para construir una casa unifamiliar, una piscina al aire libre y una terraza en la propiedad de King Road en 2022. Los planos incluyen 7,000 pies cuadrados de espacio habitable terminado, 6,000 pies de espacio sin terminar y un área de estacionamiento subterráneo de 4,000 pies cuadrados.

Lo que siguió fue una serie de apelaciones a nivel de departamentos de la ciudad y demandas que han cuestionado la altura, el área de piso, el diseño del techo y la pendiente de la casa proyectada, el área de estacionamiento y si su diseño cumple con los estándares históricos de Park City.

Park City Municipal Una representación de la propuesta casa de Prince en Treasure Hill.

El litigio contra los planos de la vivienda fue iniciado originalmente en el Tribunal del Tercer Distrito en agosto de 2024 por los vecinos de la parte baja de la propiedad de Prince, Eric Hermann y Susan Fredston-Hermann.

En la demanda, los Hermann cuestionaron la decisión de la Comisión de Planificación de Park City que permitía a Prince construir lo que se ha descrito como una casa de estilo industrial moderno , destinada a evocar las estructuras mineras históricas de la zona.

Una segunda demanda, presentada por los abogados de la sociedad de responsabilidad limitada de Prince, Pesky Porcupine, impugnó la decisión de una junta de ajustes que revirtió algunos aspectos de la aprobación de la Directora de Planificación de Park City, Rebecca Ward, respecto a la solicitud de Revisión de Diseño del Distrito Histórico de la vivienda .

La tercera demanda, interpuesta por los Hermann, también se relaciona con la decisión de dicha junta. La pareja ganó partes de una apelación ante la Junta de Ajustes (BOA), pero afirmó en documentos judiciales que el fallo no fue lo suficientemente lejos . La segunda y tercera demanda se han unificado en una sola.

Si el concejo adopta el acuerdo, Prince y la ciudad aceptarían solicitar al tribunal la desestimación del caso pendiente. Una copia de la propuesta de orden de desestimación está incluida en el acuerdo de consentimiento.

Los Hermann, sin embargo, cuestionan si las demandas pueden resolverse bajo el acuerdo de consentimiento. Eric Hermann señaló que esto se debe a que el acuerdo sólo incluye a dos de las tres partes involucradas; excluye a los Hermann.

“El acuerdo de consentimiento propuesto entre la ciudad y Prince nos negaría nuestro derecho a que nuestras inquietudes sean escuchadas en el tribunal”, afirmó. “Un acuerdo de consentimiento no detendrá la audiencia judicial a menos que todas las partes acuerden detenerla”.

Los Hermann dijeron que quieren su día en el tribunal, el cual está programado para el 29 de enero.

Un memorando del abogado externo de la ciudad indicó que el acuerdo no sentará un nuevo precedente, ya que la aprobación final por parte del concejo municipal es específica para ese sitio.

Los Hermann dijeron que eso no es suficiente.

“Aprobar esto abrirá las puertas a cualquier interés económico que esté dispuesto a amenazar a la ciudad con legislación”, dijo Eric Hermann a KPCW el martes.

“Se llama intimidación”, añadió Susan Fredston-Hermann.

Si el concejo no adopta el acuerdo, las demandas seguirían adelante, según indica el memorando del abogado de la ciudad.

Prince no respondió a la solicitud de comentarios de KPCW el martes.

Bajo el acuerdo, Prince acepta cumplir con las 24 condiciones de la Revisión de Diseño del Distrito Histórico, añadir paisajismo para minimizar el impacto visual de la casa, realizar mejoras en la seguridad vial y cubrir el costo de futuros desafíos legales relacionados con las tres demandas.

El miércoles, la comisión de planificación considerará una apelación sobre la extensión del permiso de uso condicional de Prince para la propiedad. Sin embargo, si el concejo adopta el acuerdo de consentimiento el jueves, el asunto podría quedar sin efecto.

El concejo se reunirá a las 5:30 p.m. en el Ayuntamiento este jueves. Los residentes locales pueden asistir en persona o seguir la sesión en línea .

