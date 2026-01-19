Residente del condado de Morgan se postula para mantener su escaño en la Cámara de Representantes de Utah

Tiara Auxier ha representado al Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah desde el pasado enero. La republicana busca ahora otro mandato, esta vez en las urnas, enfatizando su historial en política fiscal.

“Decidí postularme porque no sentía que voces como la mía estuvieran representadas, y realmente quería a alguien que tuviera una postura firme sobre el control local, los derechos de los padres y la educación”, dijo la residente del condado de Morgan a KPCW. “También soy contadora fiscal, por lo que me interesa mucho cómo se recaudan y utilizan nuestros impuestos”.

Auxier promocionó su exitosa derogación el año pasado de lo que se llama la “tasa del valor de la unidad de alumno ponderada” de los impuestos a la propiedad a nivel estatal. La fórmula permitía anteriormente a los legisladores estatales aumentar los impuestos a la propiedad en los distritos escolares locales incrementando la cantidad de dinero que Utah asigna a las escuelas por estudiante.

Auxier calificó eso como un aumento de impuestos automático, ya que no activaba las audiencias públicas requeridas para la mayoría de los aumentos de impuestos a la propiedad locales.

Esas reuniones sobre impuestos a la propiedad se denominan “audiencias de Verdad en la Tributación” (Truth-in-Taxation). Auxier dijo que planea presentar un proyecto de ley este año que requeriría votos públicos antes de aumentar los impuestos a la propiedad.

“Tengo un proyecto de ley fiscal llamado ‘Declaración de Derechos del Contribuyente’, que haría que los impuestos realmente se sometieron a votación del pueblo, en lugar de pasar solo por la Verdad en la Tributación, donde puedes expresar tus opiniones, pero muy a menudo parece que estas son solo reuniones de trámite y la decisión ya ha sido tomada”, afirmó.

Otros proyectos de ley que espera aprobar en 2026 incluyen “fomentar” al menos 20 minutos para los almuerzos escolares y restringir la venta de datos digitales de los estudiantes .

Auxier también expresó interés en reformar el proceso de incorporación de municipios preliminares. Ese es el nuevo tipo de pueblo que Dakota Pacific Real Estate buscó formar para asegurar que puede desarrollar terrenos en Kimball Junction.

Algunos representantes estatales del condado de Summit presentaron una medida de derogación del municipio preliminar el año pasado y fracasó. Auxier dice que no hay votos suficientes y calificó la versión de este año como un esfuerzo de compromiso.

La Sesión General de 2026 comienza el 20 de enero.

El Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah cubre la totalidad de los condados de Rich y Morgan y la mayoría de las áreas pobladas del condado de Summit, excepto Summit Park y Park City.

Auxier se enfrenta a dos contendientes republicanos del área de Snyderville Basin: Kris Campbell y Brandi Connolly. El nominado del Partido Republicano se enfrentará a Zeppelin Zeerip o a Zane Woolstenhulme, ambos demócratas de Oakley.

La elección primaria, de ser necesaria, es el 23 de junio. La elección general es el 3 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison