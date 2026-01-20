Los planes de Hideout para Richardson Flat podrían incluir una góndola

Richardson Flat pronto albergará Silver Meadows , un desarrollo que podría incluir hasta 600 unidades de vivienda, una tienda de comestibles y restaurantes.

Hideout anexionó la propiedad de 350 acres del condado de Summit en una controvertida maniobra en 2020 que desencadenó años de litigios. El terreno se encuentra al sur de la ruta estatal 248 y al este de la autopista U.S. 40.

El alcalde de Hideout, Ralph Severini, dijo que espera que las obras del proyecto comiencen este año .

“Estamos hablando de otro ayuntamiento, tal vez, y un centro comunitario; ese tipo de servicios centralizados que complementarían la zona comercial del centro en esa área”, comentó en el programa Local News Hour de KPCW el 16 de enero.

El Concejo Municipal de Hideout aprobó un acuerdo de desarrollo para Silver Meadows en 2020, en la misma reunión en la que votó para anexionar el terreno.

Esos planes exigen que el desarrollador explore la construcción de un telesilla panorámico que comenzaría en Richardson Flat y luego viajaría hacia el sur hasta uno de los picos bajos que dominan el embalse de Jordanelle.

Severini dijo que imagina expandir eventualmente el transporte aéreo para llevar a la gente desde Richardson Flat hasta Deer Valley East Village.

“¿Podríamos crear algún tipo de transporte tipo góndola para mejorar aún más el acceso y las entradas a Deer Valley East Village?”, comentó. “Eso es casi lo que a todos con los que hablé durante la campaña, por ejemplo, y a la gente con la que hablo en el pueblo, les encantaría”.

Dijo que se reúne semanalmente con el desarrollador de Silver Meadows, Larry H. Miller Company.

“Creo que somos muy afortunados —no sé qué otra palabra usar— de tener un desarrollador de calidad”, afirmó.

Dado que los planes ya están aprobados, sólo volverán al concejo municipal si el desarrollador desea realizar cambios.

El municipio de Park City controla otros terrenos en Richardson Flat, que, aparte de un estacionamiento disuasorio (park-and-ride), es en su mayoría espacio abierto y senderos.

Los líderes de Park City también han contemplado una góndola desde Richardson Flat hasta la base de Snow Park en Deer Valley.

Artículo traducido por Connor Hollison