Planes aprobados para Keetley Square, un centro de compras y gastronomía cerca de Jordanelle

El sitio de Keetley Square tiene aproximadamente cuatro acres, justo al sur de la estación de bomberos de Jordanelle y frente a Deer Valley East Village, al otro lado de la carretera U.S. 40.

El terreno se encuentra dentro del Área Especialmente Planificada de Jordanelle (JSPA), una región del norte del condado de Wasatch que los líderes del condado han imaginado durante mucho tiempo como una zona turística.

El martes 20 de enero, el Comité de Planificación de la JSPA dio su visto bueno a tres de los cuatro edificios comerciales propuestos para el desarrollo de Keetley Square. Estos incluyen restaurantes, oficinas y tiendas.

El director de planificación del condado, Doug Smith, dijo que el cuarto edificio, que probablemente será una tienda de comestibles, regresará al comité más adelante para su aprobación.

El estacionamiento ha sido uno de los mayores puntos de conflicto para el desarrollo. Los líderes del condado originalmente querían 270 espacios, pero luego aceptaron 154 . Se podrían añadir unos 15 espacios más de estacionamiento cerca si fuera necesario.

Los líderes y desarrolladores también visualizan que la gente irá en bicicleta o caminando a Keetley Square cuando haga buen tiempo. Smith dijo que los senderos son una condición de los planes.

"Instalarán un sendero de asfalto a lo largo de Jordanelle Parkway, luego otro sendero de asfalto a lo largo de Alpine Avenue y, posteriormente, las conexiones internas", afirmó.

También se podría añadir una parada de autobús en el futuro si el condado y High Valley Transit llegan a un acuerdo para proporcionar transporte a la zona.

Mike Kosakowski vive cerca del sitio. Dijo a los miembros del comité que tiene muchas ganas de ver una tienda de comestibles en la zona, y tal vez una pequeña cafetería cercana.

"Quiero decir, eso es lo que hemos estado esperando durante 26 años, ¿de acuerdo?", comentó. "Y si eso no va a suceder, o si va a suceder tal vez dentro de cinco años, debo decirles, señores de la JSPA, que yo —y mis vecinos— estamos muy decepcionados de ustedes como consejo o comité o como sea que se llamen".

Los miembros del comité dijeron que su decepción es "prematura", ya que los planes no están terminados.

Kosakowski añadió que le gustaría que el comité de la JSPA trabajara con la Autoridad de Desarrollo de Instalaciones Militares (MIDA) para asegurar que se incluya algún tipo de transporte en los planes. MIDA está apoyando el desarrollo del cercano East Village.

La aprobación del Comité de Planificación de la JSPA es definitiva, lo que significa que los planes de Keetley Square no necesitan regresar al concejo del condado.

