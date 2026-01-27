El Distrito Escolar de North Summit sopesa una tercera votación sobre un nuevo bono para la escuela secundaria

De las 1,090 firmas que los peticionarios afirman haber reunido, la Oficina del Secretario del Condado de Summit verificó al menos 957 .

Los funcionarios del Distrito Escolar de North Summit dicen que eso es suficiente para forzar una votación en noviembre de 2026 sobre los controvertidos bonos para financiar una nueva escuela secundaria.

La junta escolar aprobó unilateralmente 125 millones de dólares en bonos el año pasado, después de que estos no lograran aprobarse en las elecciones de 2024 y 2025.

Los bonos, llamados “bonos de ingresos por arrendamiento”, conllevan tasas de interés más altas que los bonos de obligación general, los cuales requieren la aprobación de los votantes. Ambos terminarían pagándose con impuestos a la propiedad.

Tal como están las cosas, los votantes del Distrito Escolar de North Summit decidirán si bloquean a los líderes educativos para que no emitan los bonos de ingresos por arrendamiento.

Sin embargo, el superintendente Wade Murdock dijo a KPCW que la junta escolar podría optar por someter a votación los bonos de obligación general, que son potencialmente más baratos.

Podría ser una oportunidad para obtener financiamiento con una tasa de interés más baja, pero Murdock afirma que la junta escolar aún no ha decidido si ese es el mejor curso de acción. La próxima reunión de la junta es el 11 de febrero.

Los miembros de la junta escolar emitieron originalmente los bonos para una nueva escuela secundaria North Summit e instalaciones deportivas principalmente por razones de seguridad. Les preocupa, por ejemplo, que la escuela secundaria, que tiene cinco décadas de antigüedad, pueda resistir terremotos.

Los opositores no querían ver un aumento en su factura de impuestos, citando las dos elecciones previas en las que los votantes rechazaron los bonos.

Artículo traducido por Connor Hollison