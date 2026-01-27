Protesta de residentes de Park City tras la muerte de un segundo residente de Minneapolis a manos de agentes federales

Aproximadamente 200 personas se reunieron en la calle Main Street de Park City la tarde del lunes 26 de enero, agitando pancartas con mensajes como "Derritan a ICE con amabilidad" y "Dejen de ejecutar a sus ciudadanos".

Las protestas ocurren a mitad del Festival de Cine de Sundance 2026 y dos días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza disparan a Alex Pretti, residente de Minneapolis, unas 10 veces por la espalda después de que, aparentemente, los estuviera filmando con su teléfono.

Jeanne Sheahan, residente de Park City, portaba un cartel que decía: "Todos somos de Minnesota".

"Mi esposo es de Minnesota", dijo ella. "Hemos estado llorando sin parar, pero queríamos salir y mostrar nuestro apoyo a Minnesota y mostrar nuestra defensa contra esta administración y la tortura y el abuso innecesario de las personas".

Dijo que es abogada y que se preocupa profundamente por los derechos constitucionales de las personas.

"El otro lado de mi cartel dice: 'Fue un asesinato. Los hechos importan'", dijo. "Todos sabemos lo que vimos con nuestros ojos y lo que escuchamos con nuestros oídos, y no hay duda. Necesitamos que los líderes respaldan los hechos, y luego necesitamos que hagan algo; y el Congreso puede poner fin a esto ahora. Pueden poner fin a la ocupación de Minnesota ahora".

La muerte de Pretti fue el segundo tiroteo mortal a manos de agentes federales en Minneapolis este mes. Renee Good fue asesinada por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de enero.

1 of 5 — ICE protest on Main Street Park City during 2026 Sundance Film Festival anit-ICE signs protestors marching (3).jpeg Matt Sampson / KPCW 2 of 5 — ICE protest on Main Street Park City during 2026 Sundance Film Festival anit-ICE signs protestors marching (4).jpeg Matt Sampson / KPCW 3 of 5 — ICE protest on Main Street Park City during 2026 Sundance Film Festival anit-ICE signs protestors marching (7).jpeg Matt Sampson / KPCW 4 of 5 — ICE protest on Main Street Park City during 2026 Sundance Film Festival anit-ICE signs protestors marching (6).jpeg Matt Sampson / KPCW 5 of 5 — ICE protest on Main Street Park City during 2026 Sundance Film Festival anit-ICE signs protestors marching.jpeg Matt Sampson / KPCW

Danielle Demeter llevó a la protesta un cartel que decía: “Necesitamos nieve, no a ICE”.

“No podemos seguir viendo cómo ejecutan a personas inocentes que ejercen sus derechos constitucionales”, dijo. “Esto no está bien”.

La multitud del lunes fue mucho mayor de lo esperado para Riki Case, quien ayudó a organizar el evento. Ella ya había estado planeando algunas manifestaciones durante Sundance, pero la muerte de Pretti le hizo sentir un mayor sentido de urgencia.

“Nos hizo estar aún más decididas a venir aquí”, dijo. “Es indignante. Soy originaria de Alemania; me convertí en ciudadana [estadounidense] hace casi tres años. Esto es Hitler 2.0, y simplemente no podemos volver a hacer eso”.

Case dijo que las protestas son “performativas”, pero señaló que es importante crear visibilidad e invitar a la gente a prestar atención.

Los asistentes a Sundance se unieron a los residentes locales para condenar la violencia, incluyendo a la actriz y directora Olivia Wilde y a la actriz Natalie Portman , quienes usaron pines con la leyenda “ICE Out” en los estrenos de sus películas en Park City el domingo.

Artículo traducido por Connor Hollison