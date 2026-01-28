Park City Mountain busca actualizar dos telesillas por segunda vez

Park City Mountain ha presentado dos solicitudes para reemplazar los telesillas Silverlode Express, Eagle y Eaglet.

La ciudad confirmó a KPCW que recibió las solicitudes el martes.

Según el resort , el Silverlode Express de 6 pasajeros es uno de los remontes con mayor tráfico, ya que conecta a los visitantes con múltiples restaurantes y opciones de terreno. Para reducir los tiempos de espera, el propietario del resort, Vail Resorts, quiere reemplazarlo con un telesilla de 8 pasajeros.

La propuesta para los telesillas Eagle y Eaglet implica la modernización de los remontes de 30 años de antigüedad. Serían reemplazados por un telesilla desembragable de 6 pasajeros y una estación intermedia.

El resort afirma que esto mejoraría el acceso al terreno para principiantes e intermedios, apoyaría mejor a la escuela de esquí y acortaría las filas de los remontes en toda el área base de Mountain Village.

La vicepresidenta Deirdra Walsh dijo en un comunicado que las filas en los remontes son una frustración común de la que escucha hablar en el resort.

"Es por eso que acabamos de invertir en la nueva telecabina Sunrise para 10 personas en Canyons Village, y es por eso que estamos, una vez más, buscando permisos para invertir en el reemplazo y la actualización de remontes clave en Mountain Village, para darle a la gente lo que quiere: menos tiempo de espera para subir a esta enorme montaña", afirmó.

Las solicitudes de permisos para las mejoras de los telesillas se presentaron anteriormente después de la temporada de esquí 2021-2022. Pero después de que cuatro residentes impugnaran la aprobación de las mejoras por parte de la ciudad en 2022, los proyectos se estancaron.

Los residentes locales alegaron que el anterior director de planificación de Park City no siguió el código de desarrollo de la ciudad, y la Comisión de Planificación de Park City concedió la apelación de los residentes .

Eso provocó que el telesilla de alta velocidad para ocho personas terminara en Whistler Blackcomb y que Vail Resorts acudiera al Tribunal del tercer Distrito de Utah , donde demandó a la ciudad por la apelación y perdió en 2023 .

En agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Utah ratificó la decisión del Tribunal del tercer Distrito .

El tribunal de apelaciones dijo que optó por ponerse del lado de los residentes ya que el plan de mitigación de estacionamiento del resort era "insuficiente".

El alcalde de Park City, Ryan Dickey, dijo que la ciudad "revisará cuidadosamente" los detalles de las solicitudes de permisos a través del proceso establecido por la ciudad y el código de gestión de tierras.

"Park City Mountain es un socio comunitario importante, y agradecemos su continuo deseo de invertir en la experiencia en la montaña para beneficiar tanto a los locales como a los visitantes", comentó.

Park City Mountain invita a los residentes locales a conocer más sobre las mejoras propuestas para los remontes en una jornada de puertas abiertas el 4 de febrero de 5 p. m. a 7 p. m. en el Legacy Lodge.

Artículo traducido por Connor Hollison