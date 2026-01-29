Los antiguos propietarios entran en la lucha por el control de un campo de golf en quiebra del condado de Summit

Un tribunal federal de quiebras ha aprobado el préstamo de 6.8 millones de dólares que Wohali necesita para reestructurarse antes de una subasta de quiebra en marzo de 2026.

Numerosas partes habían estado luchando por ser el prestamista para poder ser los primeros en la fila para recibir el pago por parte del complejo de golf de Coalville en quiebra.

El ganador que el tribunal eligió el 23 de enero es el prestamista principal original, un grupo de acreedores extranjeros que financiaron Wohali a través del programa federal de Visas para Inversionistas Inmigrantes EB-5.

Representantes de EB5 dicen que a los 99 inversores que representan se les debe un total de 86 millones de dólares y creen que sus esfuerzos por recuperar el dinero provocaron que los fundadores de Wohali se declararan en bancarrota bajo el Capítulo 11 en agosto.

Los términos del nuevo préstamo de EB5 incluyen la programación de una subasta de quiebra para marzo de 2026. Según el fallo de la jueza Peggy Hunt, el complejo y el campo de golf están valorados entre 50 y 150 millones de dólares.

EB5 sigue siendo el primero en la fila para obtener las ganancias de la venta. Sin embargo, tiene un nuevo contendiente: los propietarios originales de las tierras de Wohali.

Después de que EB5 solicitara al tribunal de quiebras consolidar su derecho de primera prioridad sobre Wohali el 12 de diciembre, Boyden Farms hizo lo mismo el 15 de enero.

Boyden Farms afirma ser el propietario original de más de 3,000 acres de los 5,000 que componen el área del complejo.

Está gestionado por Steve Boyden, el padre de uno de los tres fundadores de Wohali en dificultades: David Boyden.

La demanda civil independiente de Boyden Farms alega que Steve Boyden fue engañado para ceder el derecho principal sobre la propiedad a EB5 en 2022.

El documento judicial establece que David Boyden hizo que su padre firmara documentos que este recibió de otro fundador, Thomas Cottone, alegando que estaban relacionados con la organización interna de Wohali.

Pero Steve Boyden alega que, de hecho, estaba renunciando a su interés en la propiedad, sin recibir nada a cambio por firmar los documentos.

Los papeles del tribunal dicen que no se dio cuenta de lo que había hecho hasta tres años después, en diciembre de 2025. Boyden Farms culpa tanto a los fundadores de Wohali como a EB5 por no explicar la importancia de los documentos que firmó Steve Boyden.

El grupo pide al tribunal de quiebras de Utah que anule esos documentos y reafirme el interés de la familia Boyden en los terrenos de Wohali, por encima del interés de los inversores extranjeros.

Ni Wohali ni EB5 han respondido aún a las nuevas presentaciones judiciales.

El litigio es independiente del caso principal de quiebra, en el cual Boyden Farms afirma que Wohali le debe unos 7.6 millones de dólares.

