El desarrollo de Dakota Pacific hace espacio para una telecabina en Kimball Junction

Un conjunto de documentos de diseño que el gerente del condado de Summit, Shayne Scott, aprobó el 2 de febrero incluyen una telecabina que recorre el centro de Tech Center Drive.

Es una posible adición al polémico proyecto de Dakota Pacific Real Estate que llegará al área de Kimball Junction durante los próximos años.

El condado de Summit aún no ha aprobado una telecabina, pero sí exigió al desarrollador con sede en Salt Lake City que planificara cómo acomodar una en el acuerdo de desarrollo del año pasado .

AO Architects / Dakota Pacific Real Estate El acuerdo de desarrollo entre el condado de Summit y Dakota Pacific establece que la empresa debe dejar espacio para una telecabina a lo largo de Tech Center Drive, aunque no obliga al desarrollador a construirla.

La reunión del 2 de febrero se centró únicamente en la apariencia y el estilo del desarrollo residencial y comercial. El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, dice que será de estilo "moderno de montaña".

"¿Qué es la 'arquitectura de montaña' y qué es la 'arquitectura moderna'? ¿Estamos hablando con alguien que vive en Suiza, alguien que vive en el Tíbet o alguien que vive en las laderas del frente Wasatch?", dijo Barnes. "'Moderno' significa cosas diferentes... por lo tanto, el documento está lleno de ilustraciones".

Las ilustraciones detallan por dónde pasaría una telecabina. Muestran cabinas desplazándose de este a oeste sobre los autos y peatones en Tech Center Drive, cruzando potencialmente la carretera estatal 224 hacia Redstone.

Los documentos de diseño no muestran exactamente dónde recogería o dejaría pasajeros el telecabina.

Versiones anteriores de los planes de desarrollo de Dakota Pacific imaginaban futuras conexiones de telecabina con el Parque Olímpico de Utah e incluso con Canyons Village.

Ahora que Dakota Pacific tiene su arquitectura aprobada, Barnes dice que el desarrollador puede comenzar a subdividir su propiedad para crear lotes de construcción.

Las autoridades dicen que el primer cambio visible en el área será la demolición de la sucursal de la biblioteca de Kimball Junction, planeada para este año.

El condado de Summit trasladará las oficinas y servicios del edificio Sheldon Richins al PEAK Center, anteriormente el edificio de Skullcandy , para prepararse para el desarrollo.

Eventualmente, el área de desarrollo de Dakota Pacific incluirá 885 unidades de vivienda, aproximadamente la mitad de ellas asequibles y reservadas para trabajadores locales.

