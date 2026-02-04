El condado de Summit responde a la segunda amenaza de bomba falsa del año

Los agentes del alguacil del condado de Summit respondieron a un reporte de amenaza de bomba en el hotel Westgate Park City el domingo por la noche. Mientras las fuerzas del orden locales y sus socios registraban las instalaciones, el personal del hotel implementó un protocolo de refugio en el lugar y evacuó algunas áreas como precaución.

No se encontraron artefactos y el incidente fue catalogado como una farsa.

El portavoz del alguacil del condado de Summit, Skyler Talbot, dijo que un empleado de Westgate llamó al 911 para informar que el hotel había recibido la amenaza mediante una llamada telefónica.

“El empleado indicó a nuestros despachadores que la llamada que recibieron fue, en cierto sentido, automatizada”, dijo Talbot. “[Esta] no dio detalles específicos en cuanto a la ubicación, el tipo de bomba o algo por el estilo. Toda la información fue muy general”.

Talbot dijo que otra agencia de seguridad mencionó que ha habido varios incidentes similares en todo el estado en años recientes, donde una voz robótica da detalles vagos sobre una bomba en un área, pero que al final resulta no ser nada.

“Cuando son una farsa, generan exactamente las mismas respuestas que cualquier otra amenaza de bomba”, afirmó. “Es frustrante. Ejerce una presión sobre nuestros recursos”.

Según el Informe de Incidentes con Explosivos de 2024 del Centro de Datos de Bombas de EE. UU., las amenazas de bomba han aumentado considerablemente desde 2020, con un ligero descenso de 2023 a 2024. Hubo más de 800 incidentes de amenazas de bomba reportados a través del Sistema Nacional de Rastreo de Arson y Bombas y recopilados mediante fuentes abiertas en 2020, en comparación con más de 3,100 en 2024.

Hubo casi 300 incidentes con artefactos falsos en 2020 y más de 350 en 2024.

Según los registros de despacho del condado de Summit, que incluyen llamadas al 911 de Park City, ha habido siete amenazas de bomba en el condado desde 2021. Una ocurrió a principios de enero en el restaurante japonés KITA.

Talbot dijo que ese incidente parece no estar relacionado con las amenazas falsas de voz robótica.

Cualquier persona que realice amenazas de bomba falsas podría enfrentar cargos por delitos graves bajo la ley de Utah .

