Deer Valley abrirá un número récord de pistas de esquí para la temporada 2025-2026

El resort afirma que su objetivo es habilitar un total de 202 pistas esta temporada.

El miércoles, el resort abrió 132 pistas, superando el récord del invierno pasado, que fue de 123.

En los días en que el resort inaugura una nueva pista y se acerca a su récord, también reducirá el precio de los boletos de medio día. Esto significa que si hay 132 pistas abiertas, el boleto de medio día costará $132. El acceso de medio día comienza a las 12:30 p. m. y los boletos estarán disponibles a partir del mediodía en la taquilla de Deer Valley.

Los esquiadores solo pueden comprar boletos de día completo en línea, los cuales tienen un precio cercano a los $300 por día, dependiendo de la fecha.

Para los poseedores de pases de temporada e Ikon, Deer Valley ofrece su emblemático chili de pavo a un precio promocional que refleja el recuento de pistas del día. Esto significa que si hay 132 pistas abiertas, los titulares de pases pueden obtener un tazón de chili por $1.32. La oferta de chili sólo está disponible en el East Village Lodge para los titulares de pases que hayan esquiado y escaneado su pase ese mismo día.

Deer Valley es un apoyo financiero de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison