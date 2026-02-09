El exdirector de la Fundación Mountain Trails deja un legado duradero

Carol Potter, quien dirigió la Mountain Trails Foundation durante seis años, ha fallecido. Tenía 82 años. Sus familiares informaron que murió el 3 de febrero por causas naturales.

Potter se convirtió en la segunda directora de la Mountain Trails Foundation en 2004, reemplazando al director fundador de larga trayectoria, Troy Duffin.

Greg Balch, quien formó parte de la junta directiva de la fundación durante más de dos décadas, era el presidente cuando Potter fue contratada. Aunque era nueva en Park City, ya tenía vínculos familiares con la comunidad: tanto su hermano como su hija vivían aquí. Balch comenta que Potter apareció en el momento justo.

“Lo que necesitábamos era a alguien que supiera redactar solicitudes de subvenciones, alguien que pudiera recaudar fondos”, dijo Balch. “Porque en ese momento del juego, realmente no figurábamos en el mapa para recaudar mucho dinero. Necesitábamos a alguien que comunicara qué era Mountain Trails y nuestra misión. Así que Carol apareció de la nada mientras revisábamos a todos los diferentes candidatos para el puesto”.

Potter pasó gran parte de su vida en Cadillac, Michigan. Se mudó a Park City para estar más cerca de su hija, Cammy Potter, quien fue una corredora de esquí All-American y más tarde se convirtió en snowboarder profesional. Su hija falleció a causa del cáncer en 2004, y el sendero Cammy’s Trail en Round Valley fue nombrado en su honor.

Durante su gestión, Potter lideró esfuerzos exitosos de recaudación de fondos que expandieron la red de senderos, introdujeron el acondicionamiento invernal (grooming) en Round Valley y ayudaron a crear el Sound Garden, una colección de instrumentos musicales inspirados en la naturaleza justo al lado del sendero Poison Creek.

Balch también le atribuye a Potter el fortalecimiento de la colaboración entre las diversas agencias y grupos involucrados en la gestión y construcción de los senderos locales.

“Basin Recreation había despegado y ya era su propia entidad”, comentó. “Ella lidiaba con el ayuntamiento de Park City (City Hall), y en ese momento estábamos manteniendo el Rail Trail, que se estaba convirtiendo en una parte fundamental de nuestro sistema de senderos porque atravesaba la ciudad y llevaba a la gente a distintos lugares. Su liderazgo unió a esos equipos en aquellos años”.

Balch añadió que Potter también estaba profundamente comprometida con la divulgación, reuniendo regularmente a grupos para promover y explicar el sistema de senderos, mucho antes de que las redes sociales facilitaran la comunicación.

“Esa era una de sus grandes fortalezas”, dijo. “En esos años no teníamos las redes sociales actuales, así que ella tenía un don para comunicar lo que estaba pasando a todos los diferentes grupos, particularmente a los usuarios de los senderos y a los diversos actores involucrados. Lo hizo mucho antes de que fuera fácil hacerlo”.

Potter se jubiló de la Mountain Trails Foundation en 2010. Su familia dice que vivía bajo la creencia de que incluso un pequeño esfuerzo podría transformar positivamente la vida de los demás.

A Potter le sobreviven un hijo, dos hermanos y seis nietos. Se llevará a cabo una celebración de su vida en una fecha posterior.

En lugar de flores, se pueden realizar donaciones en nombre de Potter a la Mountain Trails Foundation de Park City o al Cadillac Area Visitors Bureau .

Artículo traducido por Connor Hollison