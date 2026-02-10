El desarrollador dice que prefiere rezonificar Browns Canyon, no formar un nuevo pueblo

En enero, Ivory Homes presentó dos solicitudes de desarrollo paralelas en nombre de los propietarios de tierras en Browns Canyon.

Una fue una solicitud de rezonificación ante el condado de Summit —buscando una nueva categoría de zonificación— y la otra fue una petición al estado de Utah para crear un nuevo pueblo.

El presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, afirmó que la empresa preferiría la rezonificación y no tener que estar a cargo de su propio municipio.

“Presentamos una solicitud municipal preliminar como una contingencia”, dijo el 30 de enero. “Hemos tenido experiencias previas y tenemos preocupaciones reales sobre si un proyecto de este tamaño puede ser procesado de manera oportuna y predecible”.

La solicitud de rezonificación, la cual KPCW obtuvo a través de una petición de registros públicos, es mayor en tamaño y alcance que el desarrollo descrito en la petición de incorporación de Ivory .

La rezonificación abarca 600 acres, de los cuales 400 serían urbanizados con aproximadamente 2,300 a 3,000 unidades de vivienda.

Gamvroulas comparó el aspecto y la sensación del vecindario, apodado “Lost Creek”, con otro proyecto de Ivory: Park City Heights.

Connor Thomas / KPCW Park City Heights consta de 239 viviendas, incluyendo 79 unidades asequibles, en la zona urbana de Park City en Quinn's Junction.

“Conduzcan por allí, y ese es el tipo de usos de suelo, los tamaños de lote y los tipos de casas, incluyendo la arquitectura y el diseño, que estamos imaginando para este lugar”, afirmó.

El área se encuentra a unas tres millas subiendo por Browns Canyon Road desde la Ruta Estatal 248, y está centrada alrededor del gran establo blanco de Goldstone Ranch . El terreno a urbanizar es propiedad de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) asociadas con las familias Garff y Rogers.

Actualmente, la mayor parte de Browns Canyon está zonificada para uso agrícola y permite solo una vivienda por cada 80 acres.

Ivory ha propuesto una nueva categoría de zonificación diseñada a medida, denominada “Lost Creek Community Zone” (Zona Comunitaria de Lost Creek), para permitir una mayor densidad.

Según el borrador, esta nueva zona solo permitiría que soliciten el cambio aquellas propiedades que tengan al menos 100 acres y que se encuentren a menos de una milla de Browns Canyon Road. No es necesario que las propiedades sean contiguas.

Connor Thomas / KPCW El establo blanco en Browns Canyon es una de las partes más visibles del Rancho Garff-Rogers, al igual que el set de filmación de películas del oeste que se encuentra detrás de él.

Los planificadores del condado de Summit y los funcionarios estatales de incorporación están revisando actualmente las solicitudes de desarrollo dual de Ivory para asegurarse de que estén completas.

La solicitud para crear un pueblo incluye 510 unidades en 491 acres, de las cuales la mitad serían alquileres nocturnos.

La ventaja de crear un pueblo es que las personas designadas por los propietarios de las tierras decidirían la zonificación, en lugar del Concejo del Condado de Summit.

Pero el principal planificador del condado, el Director de Desarrollo Comunitario Peter Barnes, dice que tiene sentido que los desarrolladores no quieran algunos de los dolores de cabeza asociados con la incorporación.

“Dirigir un pueblo es mucho más complicado que simplemente convertirse en una asociación de propietarios”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 4 de febrero. “Hay cosas que tienes que hacer como pueblo, responsabilidades y servicios que proporcionar que lo hacen mucho más costoso”.

El condado de Summit ya ha visto a otra empresa buscar el desarrollo inmobiliario manteniendo la incorporación como un as bajo la manga.

Dakota Pacific Real Estate construirá hasta 885 unidades de vivienda en la zona oeste de Kimball Junction. Pero tras su aprobación, la protesta de los residentes y un impulso para bloquear el desarrollo en las urnas, Dakota Pacific también solicitó crear su propio pueblo, lo cual también calificaron como un "plan B".

Citando el deseo de la Legislatura de forzar el polémico proyecto, algunos miembros del concejo del condado de Summit dijeron que votaron a favor de aprobarlo porque era el mejor trato que podían conseguir. La petición de incorporación de la empresa sigue pendiente mientras avanza a través de los procesos de planificación del condado de Summit.

El estado aún no ha aceptado la petición de Ivory Homes.

La ley de Utah solo permite que dos de las llamadas "solicitudes municipales preliminares" procedan cada año calendario. Se espera que la Oficina del Vicegobernador de Utah decida qué petición o peticiones certifica antes de finales de febrero.

Los municipios preliminares son diferentes de las incorporaciones tradicionales, las cuales requieren un voto entre los residentes para crear un pueblo. Por el contrario, los municipios preliminares pueden ser creados por hasta tres propietarios de tierras en terrenos mayormente sin desarrollar, y sin necesidad de una votación.

Este año, la representante republicana Tiara Auxier, quien representa a los condados de Summit, Morgan y Rich, propuso un proyecto de ley de reforma diseñado para permitir que los condados opinen sobre el estudio de viabilidad de un municipio preliminar o lo auditen.

También requeriría que los desarrolladores notifiquen al condado antes de solicitar la creación de un pueblo y que lo construyan exactamente como se describe en la solicitud. Además, los desarrolladores tendrían que depositar una fianza para pagar al condado por daños si la incorporación falla.

Auxier dijo a KPCW el 9 de febrero que partes de su proyecto de ley afectarían las solicitudes de municipios preliminares existentes, pero no está claro qué significa eso para el proyecto de Lost Creek si este procede.

La Sesión General Legislativa de 2026 termina el 6 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison