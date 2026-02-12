El estado de Utah rechaza la petición de incorporación de Browns Canyon

Una portavoz de la oficina del vicegobernador de Utah dice que la solicitud de Ivory Homes para formar un pueblo en Browns Canyon llegó demasiado tarde para ser considerada. Amy Iverson dijo a KPCW el 11 de febrero que otras dos peticiones estaban en fila antes que la de Ivory.

También mencionó una cuarta solicitud para “Smooth Hollow”, pero no está claro dónde habría estado ese pueblo.

“En el momento en que recibimos las presentaciones de 'solicitud de estudio de viabilidad' para Lost Creek y Smooth Hollow, nuestra oficina ya había alcanzado el máximo legal de dos presentaciones por año calendario”, escribió Iverson en un correo electrónico. “Si bien nuestra oficina no rechazó las dos solicitudes, no pudimos aceptarlas en este año calendario”.

Hasta el 11 de febrero, los nombres de los dos solicitantes aceptados o cualquier detalle de sus planes no se habían hecho públicos.

Los municipios preliminares son diferentes de las incorporaciones tradicionales, las cuales requieren un voto entre los residentes para crear un pueblo.

Los municipios preliminares son creados por hasta tres propietarios de tierras en terrenos mayormente sin desarrollar —y sin una votación.

Ivory Homes, que presentó la petición de incorporación en nombre de las LLC asociadas con las familias Garff y Rogers, dijo anteriormente a KPCW que la creación de un pueblo era una “contingencia”.

Lost Creek, el pueblo, habría incluido hasta 510 unidades de vivienda y 10,000 pies cuadrados de espacio comercial.

Ivory presentó una solicitud de desarrollo paralela ante el condado de Summit en enero para crear el vecindario de Lost Creek.

La solicitud implica primero la creación de una nueva zona en Browns Canyon para permitir potencialmente entre 2,300 y 3,000 viviendas. La “Zona Comunitaria de Lost Creek” aún no ha sido programada para una audiencia en la comisión de planificación.

La ley de Utah permitiría a Ivory Homes volver a presentar una petición de incorporación en 2027.

Artículo traducido por Connor Hollison