La demanda de Moab podría bloquear los municipios preliminares en el Wasatch Back.

Una nueva demanda en el Tribunal del Séptimo Distrito de Utah afirma que la ley de municipios preliminares de 2024 es inconstitucional.

Las organizaciones sin fines de lucro del área de Moab que la presentaron el 10 de febrero buscan detener en seco un polémico desarrollo y pueblo a lo largo del río Colorado.

Su demanda se centra en el futuro pueblo de Echo Canyon, anteriormente Kane Creek, pero podría tener efectos en todo el estado.

“Creo que lo que está en juego con toda esta situación es bastante importante”, dijo Laura Long, organizadora de la demandante Kane Creek Development Watch. “Básicamente va a determinar si la gente local todavía tiene voz sobre cosas como la zonificación y las decisiones de desarrollo que afectarán a sus comunidades, sus carreteras y la presión sobre su infraestructura, como el agua”.

Si tiene éxito, la demanda podría impedir que los propietarios de tierras del Wasatch Back incorporen pueblos bajo la misma sección de la ley de Utah.

Las organizaciones sin fines de lucro Kane Creek Development Watch y Living Rivers presentaron la demanda contra Echo Canyon, su desarrollador Craig Weston y la Oficina del Vicegobernador de Utah. Estos aún no han respondido ante el tribunal.

En la actualidad, hasta tres propietarios pueden unirse para crear un “municipio preliminar” y nombrar una junta con autoridad sobre el uso de la tierra y la mayoría de los demás derechos y responsabilidades de un pueblo.

Los desarrolladores en las zonas no incorporadas del condado de Summit ven la herramienta como un respaldo para proyectos que, de otro modo, podrían ser impopulares o no ser aprobados.

Dakota Pacific Real Estate tiene una petición de incorporación pendiente en Kimball Junction; Ivory Homes solicitó una en Browns Canyon pero fue rechazada este año.

Los demandantes en el condado de Grand alegan que la ley adoptada en 2024 es una ley “privada o especial”, lo cual está prohibido por la Constitución de Utah . Dicen que “hay razones para creer que [la ley] fue diseñada a medida para” el desarrollo de Echo Canyon, anteriormente llamado Kane Creek.

La demanda también afirma que la Constitución estatal permite que solo las ciudades y los pueblos se incorporen, no cualquier otra categoría de municipio.

Además, alegan que Echo Canyon viola los derechos constitucionales federales y estatales de petición a los funcionarios electos, ya que los municipios preliminares son dirigidos por miembros de la junta nombrados, no electos.

El último argumento de los demandantes es un poco más oscuro.

Este invoca la “ cláusula ripper ” de la Constitución de Utah, que dice que la Legislatura no puede otorgar a “comisiones especiales, empresas privadas o asociaciones” el poder de realizar ninguna función municipal.

