Park City trabaja en proyectos de primavera y ahorra en sal debido a la falta de nieve

Durante una temporada de nieve típica, el personal de Park City limpia regularmente alrededor de 130 millas de calles y 15 millas de senderos y aceras. Pero esta temporada es cualquier cosa menos normal.

Utah ha registrado el inicio de temporada de esquí más cálido desde que los meteorólogos comenzaron a rastrear las temperaturas en 1992, y la capa de nieve del estado alcanzó un mínimo histórico este mes .

El Director de Obras Públicas de Park City, Troy Dayley, dijo que la falta de nieve ha permitido al personal ponerse al día con otros trabajos.

“Estamos tratando de realizar otros proyectos que realmente nunca tenemos la oportunidad de hacer en una temporada típica de remoción de nieve porque estamos fuera siguiendo la nieve y transportándola”, comentó. “Estamos pudiendo hacer mucho barrido de calles. Estamos pudiendo desbrozar y limpiar mucho las riberas de nuestros arroyos”.

Hace dos semanas, el personal limpió uno de los arroyos más visibles del área, a la altura de Bonanza Drive.

Dayley señaló que su equipo también ha estado lijando y barnizando los bancos de los parques, así como reparando y renovando la estación de lavado de autobuses.

“Un poco el lema es que todos tenemos que ganarnos el sustento, así que tratamos de encontrar proyectos para mantener a todos comprometidos y ocupados”, dijo Dayley.

El clima cálido también ha permitido que la ciudad ahorre en sal. Dayley mencionó que Park City suele gastar unos $100,000 en sal durante una temporada de invierno normal. Este año, dijo que la ciudad ha gastado la mitad de eso y solo ha utilizado unos $20,000 del valor de la sal hasta ahora.

“Hemos usado más sal para la cantidad de pulgadas de nieve”, explicó Dayley. “El personal de aceras saldrá a salar las aceras varias veces, incluso si no ha nevado, solo para el control del hielo”.

La falta de precipitación también significa menos baches en el área. Los ciclos de congelación y descongelación hacen que el asfalto se agriete y estalle, pero Dayley dijo que los ciclos este año han sido limitados.

Sin embargo, puede que aparezcan más baches al llegar la primavera, ya que marzo suele registrar niveles más altos de precipitación.

Artículo traducido por Connor Hollison