El National Ability Center organiza su primer ski-a-thon

Todos los ingresos del "Friday Night Lights Ski-A-Thon" beneficiarán a las docenas de programas ofrecidos por el National Ability Center (NAC).

El CEO del NAC, Willie Ford, dice que el evento es la versión de invierno del "Summit Challenge" del centro, donde cientos de participantes recaudan dinero mientras se divierten. Los esquiadores y practicantes de snowboard pagan $50 para participar.

“Incluye el acceso para esquiar bajo las luces”, dijo Ford en el programa “Local News Hour” de KPCW el 11 de febrero. “Tendremos algunos sorteos de oportunidades geniales. Tendremos algo de música, pero lo más importante es simplemente la comunidad reuniéndose para esquiar bajo las luces, lo cual no es algo tan común de hacer hoy en día. Así que, reunámonos y divirtámonos en Payday”.

También se alienta a los participantes a formar equipos de recaudación de fondos.

“Si te inscribes y quieres unirte a nosotros, vas a nuestro sitio web y comienzas un equipo; el verdadero espíritu detrás de esto es una recaudación de fondos basada en la comunidad. Por eso, muchas donaciones pequeñas marcan una gran diferencia”, comentó. “Inscribes a tu equipo y puedes empezar a tocar puertas en tu vecindario, o pedir a tus amigos o familiares pequeñas donaciones para que tu impacto sea mayor. Hemos visto un gran éxito con esto en el Summit Challenge y en otros eventos que realizamos. Esperamos hacer esto durante los próximos años y, a medida que pase el tiempo, la comunidad se involucrará más”.

El Ski-a-Thon tendrá lugar el viernes 27 de febrero, con esquí y snowboard en los remontes Payday y First Time de 5 p.m. a 8 p.m. El McGrath Mountain Center estará abierto, con música, comida y bebidas para adultos disponibles para su compra.

Aquí hay un enlace para comprar boletos. Para aquellos que no tengan un pase EPIC, los boletos para el remonte cuestan $10.

Artículo traducido por Connor Hollison