A pesar de la gran tormenta, Utah tiene solo un 10% de probabilidad de un manto de nieve normal

El panorama hídrico de febrero del Estudio de Nieve de Utah (Utah Snow Survey) presenta un pronóstico sombrío para el año de nieve del estado.

Los científicos predijeron el 1 de febrero que el estado tiene solo una probabilidad de 1 entre 10 de alcanzar un pico normal de manto de nieve este invierno.

Jordan Clayton dirige el programa del Estudio de Nieve de Utah y califica la temporada como "sin precedentes". Dijo que la reciente tormenta que pasó por Utah ayudó, pero que la perspectiva para la temporada sigue siendo desalentadora.

"Aproximadamente el 95% de las veces, el estado ha tenido más manto de nieve del que tiene ahora mismo —lamentablemente, eso todavía incluye la nieve que acabamos de recibir", señaló en la "Hora de Noticias Locales" de KPCW el 19 de febrero. "Ya no estamos rompiendo récords de nieve mínima histórica, pero todavía estamos en el 5% inferior de lo que hemos visto en el pasado".

Clayton afirmó que el estado necesitaría entre seis y ocho tormentas más de la magnitud de la de esta semana para alcanzar un invierno normal.

Aproximadamente el 95% del suministro de agua de Utah proviene del manto de nieve .

Clayton señaló que los embalses del Wasatch Back pueden esperar una escorrentía inferior a lo normal este año. Por ejemplo, es probable que la cantidad de agua que fluya hacia el embalse de Echo este verano sea aproximadamente la mitad de lo normal.

“Va a ser un año difícil para gestionar un suministro de agua limitado”, afirmó.

El panorama para la subcuenca de East Canyon , que cubre el área de Park City, es peor de lo que se predice para muchas otras zonas del estado.

“Específicamente para su área [Park City], todavía estamos lidiando con una nieve realmente anómala —de hecho, sin precedentes— por lo escasa que es”, dijo Clayton. “Por lo tanto, la gestión de ese recurso escaso tendrá que ser muy cuidadosa este verano”.

El manto de nieve suele alcanzar su punto máximo a principios de abril en Utah, por lo que Clayton dice que los pronósticos de su equipo tendrán mayor certeza a medida que se acerque la primavera.

Hasta el 17 de febrero, más del 90% del estado se encuentra en condiciones de sequía .

Hay más datos disponibles sobre el manto de nieve de este invierno en el sitio web del Utah Snow Survey .

Artículo traducido por Connor Hollison