Patinador de velocidad de Utah gana su primera medalla olímpica en pista corta

La patinadora, originaria de Tacoma, Washington, dio 13.5 vueltas a la pista en poco más de 2 minutos y 32 segundos para obtener el bronce.

Terminó aproximadamente 0.1 segundos detrás de la coreana Minjeong Choi y poco más de medio segundo detrás de Gilli Kim, también de Corea.

La joven de 24 años fue la única estadounidense en llegar a las semifinales. Otras dos patinadoras de Utah, Kamryn Lute y Kristen Santos-Griswold, terminaron en quinto lugar en sus series de cuartos de final, quedando fuera de las semifinales por muy poco. Ella es también la primera estadounidense en subir a un podio de patinaje de velocidad en pista corta desde 2010.

El mejor resultado olímpico previo de Stoddard fue el séptimo lugar en la prueba de 1,000 metros en los Juegos de Beijing 2022.

La patinadora es una de los más de 80 atletas que representan a Utah en los Juegos Olímpicos de 2026 . Los Juegos continúan hasta el domingo, antes de que los Juegos Paralímpicos comiencen el 6 de marzo.

