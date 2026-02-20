© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Patinador de velocidad de Utah gana su primera medalla olímpica en pista corta

KPCW | By Sydney Weaver
Published February 20, 2026 at 6:52 PM MST
Athletes compete during a short track speed skating women's 1500 meters semifinal at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. Corrine Stoddard can be seen with the number 3 on her helmet in second place.
Stephanie Scarbrough
/
AP
Los atletas compiten durante una semifinal de los 1,500 metros femeninos de patinaje de velocidad en pista corta en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en Milán, Italia, el viernes 20 de febrero de 2026. Se puede ver a Corinne Stoddard con el número 3 en su casco en el segundo lugar.

Corinne Stoddard, residente de Utah y dos veces atleta olímpica, ganó su primera medalla olímpica en la carrera de patinaje de velocidad en pista corta de 1,500 metros femeninos este viernes.

La patinadora, originaria de Tacoma, Washington, dio 13.5 vueltas a la pista en poco más de 2 minutos y 32 segundos para obtener el bronce.

Terminó aproximadamente 0.1 segundos detrás de la coreana Minjeong Choi y poco más de medio segundo detrás de Gilli Kim, también de Corea.

La joven de 24 años fue la única estadounidense en llegar a las semifinales. Otras dos patinadoras de Utah, Kamryn Lute y Kristen Santos-Griswold, terminaron en quinto lugar en sus series de cuartos de final, quedando fuera de las semifinales por muy poco. Ella es también la primera estadounidense en subir a un podio de patinaje de velocidad en pista corta desde 2010.

El mejor resultado olímpico previo de Stoddard fue el séptimo lugar en la prueba de 1,000 metros en los Juegos de Beijing 2022.

La patinadora es una de los más de 80 atletas que representan a Utah en los Juegos Olímpicos de 2026. Los Juegos continúan hasta el domingo, antes de que los Juegos Paralímpicos comiencen el 6 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver