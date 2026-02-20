Un hombre del condado de Wasatch murió en una avalancha mientras viajaba en moto de nieve cerca de Midway

La avalancha en el área de Snake Creek, Big Flat, en el condado de Wasatch, ocurrió alrededor de las 4 p.m. del miércoles 19 de febrero.

El área se encuentra al noroeste de Midway.

En un comunicado, el subalguacil del condado de Wasatch, Josh Probst, dijo que un padre y su hijo menor de edad viajaban en motos de nieve por la zona cuando el padre fue atrapado y sepultado. Su hijo utilizó un transceptor de avalanchas (beacon) para localizar a su padre y desenterrarlo.

El equipo de Búsqueda y Rescate del condado de Wasatch, agentes del alguacil y personal del distrito de bomberos acudieron al lugar, donde el acceso al sitio siguió siendo peligroso después de la avalancha.

Probst elogió al niño por su valentía.

"La oficina del alguacil del condado de Wasatch extiende sus más profundas condolencias a la familia, amigos y a todos los afectados por este trágico incidente", expresó.

La oficina del alguacil y el Centro de Avalanchas de Utah (UAC) tenían previsto recopilar más detalles del lugar del deslizamiento el jueves.

Esta es la primera muerte por avalancha en Utah en 2026.

La pronosticadora del Centro de Avalanchas de Utah, Nikki Champion, advirtió que las condiciones siguen siendo peligrosas en las zonas de montaña tras la tormenta de esta semana, que dejó más de 40 pulgadas de nieve en algunas partes de las montañas Wasatch.

"Los esquiadores de travesía reportaron nieve muy sensible y avalanchas generalizadas", comentó en la "Hora de Noticias Locales" de KPCW el jueves por la mañana, 19 de febrero. "Hemos recibido informes de unas 12 avalanchas en el Centro de Avalanchas hasta ahora, y supongo que eso sólo captura una fracción de lo que realmente estaba sucediendo".

Estos informes incluyen dos deslizamientos cerca de Park City.

Tres esquiadores tuvieron un encuentro cercano con la muerte en una avalancha tras cruzar la puerta de acceso a la montaña de Park City Mountain en Peak 5. Dos esquiadores fueron atrapados y arrastrados. Uno de ellos quedó totalmente sepultado, pero fue rescatado sin lesiones.

El UAC también observó un gran deslizamiento natural el miércoles a lo largo de la cresta de Park City.

El peligro de avalancha sigue siendo alto en la mayor parte del estado.

Esta es una noticia en desarrollo.

