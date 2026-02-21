© 2026 KPCW

Hombre de Springville muere en accidente de moto de nieve en el condado de Wasatch

KPCW | By Grace Doerfler
Published February 21, 2026 at 7:22 PM MST
Sundance Mountain Resort
Wasatch County Search and Rescue
El equipo de Búsqueda y Rescate del condado de Wasatch envió equipos al lugar de los hechos.

Un hombre del condado de Utah murió en un accidente de moto de nieve cerca de Iron Mine Mountain el viernes 20 de febrero. Su muerte marca la segunda fatalidad en zonas de montaña en tres días en el condado de Wasatch.

La oficina del sheriff del condado de Wasatch informó que los equipos de búsqueda y rescate, junto con otros servicios de emergencia, fueron llamados al lugar del accidente alrededor de las 11:45 a.m. del viernes.

El hombre de 57 años de Springville formaba parte de un grupo que practicaba motociclismo de nieve en las montañas Uintas, al este de Woodland, cuando se accidentó y quedó atrapado debajo de su moto de nieve.

Los miembros del grupo intentaron realizar maniobras de reanimación, pero el hombre murió en el lugar.

La muerte del hombre de Springville ocurre apenas dos días después de que un hombre del condado de Wasatch falleciera en una avalancha mientras conducía una moto de nieve al oeste de Midway.

Las condiciones en las zonas de montaña siguen siendo peligrosas en gran parte del estado después de que una tormenta de mediados de febrero dejara varios pies de nieve en partes de las montañas.

Una niña de 11 años murió en una avalancha mientras esquiaba fuera de pista cerca de Brighton el 19 de febrero.

El sábado, los equipos de búsqueda y rescate respondieron a una avalancha en Big Cottonwood Canyon, cerca del inicio del sendero de Cardiff Fork.

La oficina del sheriff del condado de Salt Lake informó que los rescatistas encontraron a dos personas en el deslizamiento. Un hombre de 57 años y otro de 48 años fueron trasladados al hospital.

Artículo traducido por Connor Hollison
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
