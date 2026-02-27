Basin Rec. cierra un popular parque para perros durante el día tras un clima cálido y húmedo

El parque para perros Run-A-Muk, situado en la base del Parque Olímpico de Utah, volverá a cerrar durante el día a medida que las temperaturas aumenten en Wasatch Back.

Los funcionarios de Basin Recreation informaron el jueves que el parque estará abierto desde el amanecer hasta las 11:00 a.m. todos los días, a partir del 27 de febrero y hasta nuevo aviso. El objetivo es reducir los daños en los senderos de tierra ante la falta de nieve.

Las autoridades señalan que el clima inusualmente cálido ha generado condiciones de lodo. Si los usuarios continúan utilizando los senderos, podrían dañar la superficie, lo cual resultaría costoso de reparar.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la zona temperaturas máximas de unos 13°C (mediados de los 50°F), con mínimas cercanas a los -1°C (30°F), y probabilidades de lluvia durante el fin de semana.

Artículo traducido por Connor Hollison