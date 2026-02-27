Una empleada doméstica afirma que le vendió fentanilo a Kouri Richins, la droga que causó la muerte de su esposo

Carmen Lauber subió al estrado de los testigos en el Tribunal del Tercer Distrito del Condado de Summit el jueves por la tarde [26 de febrero].

Ella era la empleada doméstica de Kouri y Eric Richins. Y se emocionó al dar su testimonio sobre la venta de fentanilo a Kouri Richins, el cual, según los fiscales del condado de Summit, mató a Eric Richins.

“Eso me pegó duro”, dijo Lauber, refiriéndose a cuando se enteró de su sobredosis. “Solo por el hecho de que, si eso fue lo que pasó, yo necesitaba dar un paso al frente y hacerme responsable de mi parte en esto, en lo que sucedió”.

Es por eso que Lauber dijo que decidió colaborar en la investigación sobre Kouri Richins. Lauber también dijo que esperaba obtener inmunidad.

Los abogados defensores de Kouri Richins intentaron usar ese hecho en su contra. Reprodujeron una conversación grabada entre investigadores del condado de Summit y Lauber después de que ella fuera arrestada mientras estaba en libertad condicional y en un tribunal de drogas en abril de 2023.

“Están buscando retirar tu acuerdo con el tribunal de drogas y pedir siete años por tus dos primeros [delitos]: cinco años por la primera felonía, y luego una porción del 40% por la segunda para un total de siete años”, le dijo a Lauber un entrevistador de la cárcel no identificado. “La única excepción a eso, y lo único con lo que están dispuestos a, digamos, ayudarte, es si puedes ayudarnos con esto”.

“Se refiere a que, por ejemplo, nos des los detalles que aseguren que Kouri sea declarada culpable de asesinato”, dijo el otro investigador.

Kouri Richins está acusada de asesinato, intento de asesinato y delitos financieros por la muerte de Eric Richins en marzo de 2022. Los fiscales dicen que ella lo envenenó con fentanilo.

Ella se ha declarado inocente.

Lauber testificó el 26 de febrero que compró opiáceos a petición de Kouri Richins en cuatro ocasiones distintas.

“Le había respondido a Kouri por mensaje de texto y le dije que tenía un amigo que podía conseguirlos, pero que eran pastillas de fentanilo”, dijo Lauber, refiriéndose al segundo intercambio. “Ella dijo: ‘Está bien, adelante, consíguelas’”.

La mayoría de las veces, dijo que compraba las pastillas de fentanilo en una gasolinera en Draper, Utah, y las llevaba a Heber o Midway, donde Kouri Richins las recogía.

La abogada defensora Wendy Lewis contrainterrogó a Lauber, centrándose en el consumo de drogas y los delitos pasados de la empleada, incluyendo el haber fallado en cumplir con los requisitos del tribunal de drogas del condado de Wasatch en el pasado.

También intentó presentar la colaboración de Lauber con los investigadores como algo interesado. Y Lewis examinó minuciosamente sus entrevistas previas con los investigadores para señalar inconsistencias.

Por ejemplo, Lauber dijo anteriormente a los investigadores que recogió el dinero para las pastillas en una hoguera en una casa que Kouri Richins poseía para su negocio inmobiliario. Pero el jueves [26 de febrero], dijo que el dinero estaba en uno de los armarios de la casa.

Se espera que otra de las estrategias de la defensa dependa del hombre al que supuestamente Lauber le compró el fentanilo, Robert Crozier.

Los abogados defensores dicen que Crozier se retractó de su historia anterior que corroboraba el relato de Lauber semanas antes del juicio. Aún no está claro cuándo subirá al estrado o si lo hará.

El contrainterrogatorio duró gran parte de la tarde hasta que el tribunal hizo un receso por el día, por lo que la fiscalía no tendrá la oportunidad de responder al mismo hasta el viernes.

El juicio de cinco semanas está programado para terminar el 27 de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison