La construcción de los carriles para el autobús de tránsito rápido en Park City se reanudará esta primavera

Park City identificó la necesidad de carriles exclusivos para autobuses hace 15 años, y la construcción comenzó en el otoño de 2025 con la demarcación de carriles y la eliminación de medianas de concreto a lo largo de la ruta estatal 224.

El proyecto de tránsito rápido de autobuses tiene como objetivo ayudar a que estos eviten el tráfico y cumplan con sus horarios.

Gabe Shields, director de desarrollo de High Valley Transit, dijo que la siguiente fase de trabajo comienza el 6 de abril.

“Este año, el enfoque está entre Olympic Boulevard y Canyons Drive, así como en la intersección de Park Avenue y Deer Valley Drive”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 2 de marzo.

Entre Olympic Parkway y Bobsled Boulevard, el trabajo será en el lado oeste de la carretera; desde Bobsled hasta Canyons Resort Drive, el trabajo será en el lado este.

En la intersección de Deer Valley Drive, las cuadrillas trabajarán en las esquinas noroeste y sureste. Eventualmente, se añadirán nuevos carriles de giro y semáforos actualizados en ese punto.

Shields dijo que la construcción incluirá la reubicación de servicios públicos, la instalación de nueva infraestructura de drenaje y pavimentación.

“Veremos una construcción intensiva en 2026, así como en 2027, y luego en 2028, que es realmente cuando estaremos finalizando los detalles; es decir, realizando el paisajismo, la estética, la señalización y cosas de esa naturaleza”, señaló.

Los conductores seguirán teniendo acceso a dos carriles de circulación en cada dirección durante toda la obra.

“Esto realmente se llevará a cabo cada verano, según lo permita el clima, desde la primavera hasta finales de septiembre”, dijo Shields.

El proyecto se completará en el otoño de 2028.

Caroline Rodriguez, directora ejecutiva de High Valley Transit, dijo a KPCW en septiembre de 2025 que la agencia de transporte espera trasladar a más de 5,000 personas en autobús cada día una vez que el proyecto de tránsito rápido de autobuses esté terminado.

La construcción tendrá un costo de 109.9 millones de dólares, con financiamiento de la comisión estatal de transporte, el condado de Summit, Park City y High Valley Transit.

Shields mencionó que la licitación del proyecto incluye un precio máximo garantizado.

“De esa manera, gran parte del riesgo está integrado en el precio del contratista”, explicó. “No habrá una serie continua de órdenes de cambio”.

Los detalles sobre el proyecto de tránsito rápido de autobuses están disponibles en el sitio web de High Valley Transit.

Artículo traducido por Connor Hollison