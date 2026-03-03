Tres personas hospitalizadas tras múltiples choques con vacas en la I-80 en el Condado de Summit

Tres personas resultaron heridas tras dos choques que involucraron vacas en la Interestatal 80, cerca de Coalville, el lunes por la noche.

La Patrulla de Caminos de Utah (UHP) informó que, justo antes de las 8:00 p.m., un camión de carga que viajaba en dirección este rozó a una vaca, matando al animal y dejando inhabilitado al remolque.

Poco después de eso, una madre y dos niños que también conducían hacia el este por la I-80 chocaron contra una vaca, lo que provocó que el vehículo volcara cerca del marcador de milla 162.

Los agentes informaron que la familia fue trasladada al hospital, donde los tres fueron atendidos por lesiones menores.

El Distrito de Servicio de Bomberos de North Summit indicó inicialmente que dos personas salieron despedidas en el choque. Los patrulleros de caminos confirmaron más tarde que esto era incorrecto y que nadie salió expulsado del vehículo.

La autopista permaneció cerrada durante aproximadamente una hora el lunes por la noche para que los equipos despejaran la carretera.

La oficina del Alguacil del Condado de Summit afirma que la zona no está designada como campo abierto. Aún no está claro de dónde venían las vacas ni cómo llegaron a la interestatal.

Artículo traducido por Connor Hollison