Juez niega la solicitud de juicio nulo de Kouri Richins en su caso de asesinato

Los abogados de la madre de la zona de Kamas y exagente inmobiliaria solicitaron la anulación del juicio durante una reunión privada con el juez Richard Mrazik y los fiscales el 25 de febrero.

Esto ocurrió tras un intercambio con la técnica principal de escenas del crimen del alguacil del condado de Summit, Chelsea Gipson.

“Durante un tiempo, ¿estuvo descargando semanalmente las llamadas entre Kouri Richins y su familia?”, preguntó la abogada defensora Kathy Nester el 25 de febrero.

“¿Se refiere a las llamadas de la cárcel?”, preguntó Gipson.

“Su Señoría, solicito que se elimine [del acta] y necesito acercarme al estrado”, dijo Nester, lo que dio lugar a la reunión privada.

Nester afirmó que la referencia a las “llamadas de la cárcel” predispone al jurado en contra de Richins, quien está siendo juzgada por asesinato agravado, intento de asesinato y delitos financieros en relación con la muerte por sobredosis de fentanilo de su esposo en 2022.

Ella se ha declarado inocente de todos los cargos y ha permanecido en la cárcel desde mayo de 2023, tras habérsele denegado la fianza en tres ocasiones.

“Esto afecta el derecho de la Sra. Richins a un juicio justo bajo la Sexta Enmienda. Afecta la presunción de inocencia”, señaló Nester.

Mrazik denegó la solicitud y explicó su razonamiento el 2 de marzo.

“Esa declaración, aunque fue inapropiada, no fue provocada intencionalmente por ninguna de las partes”, dictaminó el juez. “Fue inadvertida. Se dijo de pasada”.

Mrazik consideró que fue algo inofensivo en el contexto de un juicio por asesinato de cinco semanas, durante el cual el jurado, compuesto por residentes del condado de Summit, escuchará a decenas de testigos.

Instruyó a los miembros del jurado a no considerar si Richins está o ha estado alguna vez bajo custodia al momento de decidir un veredicto.

Las partes en este juicio por asesinato, que cuenta con una gran difusión mediática, continúan discutiendo cómo garantizar que el jurado permanezca imparcial.

Un jurado indicó en una nota el 2 de marzo que reconoció a uno de los testigos del estado: la agente inmobiliaria Molly Crosswhite. Crosswhite testificó que le compró una casa pequeña en Midway a Richins en enero de 2022.

Court TV Molly Crosswhite testifica sobre la compra de una casa a Kouri Richins durante el juicio por asesinato de Richins el 2 de marzo de 2026.

Los fiscales afirman que Richins y su empleada doméstica utilizaron la propiedad para dejar dinero y pastillas de fentanilo —sin el conocimiento de Crosswhite— antes de que los inquilinos se mudaran a finales de marzo de 2022. Mientras tanto, ella había entregado las llaves de la propiedad a los contratistas.

La abogada de Richins, Wendy Lewis, quiere que el jurado que reconoció a Crosswhite sea excusado del caso.

“Creo que, si hubiéramos tenido esta información durante la selección del jurado, este miembro habría sido descartado en el proceso porque tuvo una transacción comercial con la testigo”, afirmó Lewis.

Los fiscales del condado de Summit dijeron que no ven una base suficiente para destituir a ese jurado a mitad del juicio.

Hay ocho jurados principales y cuatro suplentes que escuchan los testimonios de los testigos y ven las pruebas y exhibiciones cada día. No está claro si la persona que reconoció a Crosswhite es un jurado principal o un suplente.

Mrazik decidió no emitir un fallo de inmediato.

Se espera que haya más debate el 2 de marzo, incluyendo el posible interrogatorio al miembro del jurado.

Artículo traducido por Connor Hollison