Un camión de carga se incendia tras una falla mecánica en Parleys Canyon

KPCW | By Connor Thomas
Published March 3, 2026 at 8:09 PM MST
Westbound vehicles queued in a line behind a semi truck fire on the right shoulder of Interstate 80 after the East Canyon exit.
Utah Department of Transportation
Los vehículos que se dirigían hacia el oeste hicieron fila detrás del incendio de un camión de carga en el acotamiento derecho de la Interestatal 80, después de la salida de East Canyon.

Los viajeros que se dirigían de Park City a Salt Lake sufrieron retrasos de varias horas cerca de East Canyon el domingo.

Nadie resultó herido en el incendio de un camión de carga en la Interestatal 80 en dirección oeste, en Parleys Canyon, a primeras horas del 1 de marzo.

El tráfico estuvo retenido durante horas después de que un camión que transportaba pan se incendiara alrededor de las 4 a.m.

El portavoz de la Patrulla de Caminos de Utah, el sargento Mike Gordon, dijo a KPCW que los equipos de emergencia respondieron al marcador de milla 133, justo después de la salida de East Canyon.

La autopista quedó reducida a un solo carril en dirección oeste, lo que causó retrasos hacia el Valle de Salt Lake hasta que los equipos despejaron la escena alrededor de las 10 a.m.

Gordon señaló que los incendios de camiones de carga frecuentemente tardan horas en despejarse debido a los recursos necesarios para limpiar y reparar la carretera, así como para retirar los escombros del lugar.

Dijo que los investigadores creen que un problema mecánico provocó el incendio.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas