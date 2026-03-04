El evento Backcountry BowWow celebra su edición número 11 con el fin de recaudar fondos para los rescatistas de montaña

La recaudación de fondos anual ayuda a juntar dinero para la Asociación de Patrullas de Esquí Profesionales de Park City y para Wasatch Backcountry Rescue, la organización que entrena a los perros de avalanchas. El organizador del evento, Mike Reilly, dice que los boletos cuestan $35 dólares por persona e incluyen una noche de diversión este sábado 7 de marzo en el Marquis Park City.

“El evento es de 6 a 10 p.m.”, comentó Reilly el miércoles en el programa Local News Hour de KPCW. “Durante la primera hora o hora y media, es más bien una convivencia para conocer a algunos de los perros de rescate y a sus guías. También tendremos una subasta silenciosa en ese horario y premios de rifa. Luego, entre las 7:15 y 7:30 p.m., se presentará una banda de bluegrass llamada Pixie and the Partygrass Boys, que es favorita aquí; ellos tocarán dos sets distintos durante la noche”.

Reilly señala que, aunque fue un invierno con poca nieve, esto generó condiciones desafiantes debido a las capas débiles que se formaron en el manto nivoso.

“Son condiciones muy engañosas”, explicó. “Así que realizamos nuestras rutinas de mitigación de avalanchas durante los ciclos de tormentas fuertes, pero en la operación diaria nos enfocamos en mantener las colchonetas de protección, la seguridad de las cuerdas y, básicamente, en asegurar que nuestros visitantes tengan una buena experiencia en la montaña”.

El complejo cuenta con 14 perros de avalanchas entrenados. La mayoría tiene la certificación de Nivel A, la más alta que un perro de rescate puede alcanzar. Los perros varían en edad y todos son de raza Labrador.

“Nuestros guías entrenan muchísimo con esos perros durante todo el año para asegurar que estén listos en caso de ser necesarios dentro de los límites del resort o, a veces, para ayudar en búsquedas y rescates locales en avalanchas fuera de los límites permitidos”.

Reilly menciona que los organizadores han conseguido más de $25,000 dólares en artículos donados para la rifa y la subasta silenciosa. Su meta de recaudación es de $40,000 dólares.

Haz clic aquí para comprar boletos o para obtener más información.

Artículo traducido por Connor Hollison