Cómo evolucionarán los centros urbanos del sur del condado de Summit este año

Las tres ciudades del sur del condado de Summit están tomando medidas este año para dar forma al futuro de sus calles principales.

Kamas es la más consolidada comercialmente. El concejal David Darcey afirmó que Kamas desea utilizar el terreno del centro de la ciudad de manera más eficiente, en lugar de expandirse de forma descontrolada sobre los espacios abiertos.

Darcey explicó a sus colegas en la reunión más reciente de la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit que Kamas permitirá ahora lotes tipo "bandera" o "mango de sartén". Estos consisten en caminos de acceso estrechos que conectan la calle principal con lotes que de otro modo serían inaccesibles y que se encuentran detrás de los locales comerciales o viviendas existentes.

"Se trata de aprovechar gran parte de esa superficie que ha quedado aislada detrás de todos esos grandes lotes que tenemos en la parte antigua de Kamas, para aumentar la densidad allí", explicó Darcey. "En lugar de hacerlo a lo largo de la ruta estatal 32 en Marion, con otra casa de campo".

Oakley y Francis son mucho más residenciales que comerciales, pero eso está a punto de cambiar.

Steve Smith, nativo de Marion, compró gran parte del terreno en el centro de Oakley alrededor de 2022 antes de solicitar su reurbanización. Su solicitud estuvo en pausa hasta que el nuevo alcalde y el concejo municipal asumieron sus cargos este año.

El 4 de marzo, se reunieron con la comisión de planificación de la ciudad para hablar sobre los siguientes pasos. El alcalde Steve Wilmoth marcó la pauta al decir que no quiere "ir hacia atrás" este año.

"Estoy muy emocionado de poner esto en marcha. Tuve algunos detractores que pensaron que esto podría ser un poco difícil, y estuve de acuerdo", comentó. "Les dije a todos que esta era una de las cosas que quería hacer, y que lo íbamos a lograr".

Mientras que Oakley cuenta con un único propietario que planifica el centro de la ciudad, en Francis hay varios desarrolladores en juego.

Sus proyectos han sido tan debatidos como el centro de Oakley, si no más. Los residentes han emprendido acciones legales para detener un hotel en la ruta 32, y otro desarrollador amenazó con una demanda antes de que la ciudad aceptara aprobar su hotel.

Francis también tuvo una reunión conjunta del concejo municipal y la comisión de planificación sobre el centro de la ciudad el 26 de febrero.

Al igual que sus vecinos del norte, discutieron cómo encaja la visión de Francis en el "Plan Maestro del Corredor SR-32 y Centros Urbanos".

Los líderes del sur de Summit lo redactaron en colaboración con el gobierno del condado y el Departamento de Transporte de Utah en noviembre de 2025. Haz clic aquí para leerlo y descargarlo .

Uno de los mayores problemas que intenta abordar, según la planificadora de la ciudad de Francis, Katie Henneuse, es cómo tener un centro vibrante y transitable a pie cuando la calle principal es también una carretera estatal.

"Esa es realmente una de las razones principales por las que estábamos interesados en participar en el estudio: porque ya estábamos lidiando con ese problema de tener el centro [de la ciudad] en la intersección de estas dos carreteras estatales", dijo Henneuse el 26 de febrero.

Todas las ciudades del sur de Summit son puertas de entrada a diferentes partes de las montañas Uinta, con una gran variedad de lugares populares para la recreación de verano.

La pintoresca carretera Mirror Lake comienza en Kamas. Oakley permite el acceso al área de Smith and Morehouse, mientras que Francis conduce a Wolf Creek Pass.

El plan del corredor de la ruta estatal 32 también tiene como objetivo ayudar a los tres municipios a pensar de manera regional mientras planifican sus futuros individuales. Hay más información en sr32.org .

Artículo traducido por Connor Hollison