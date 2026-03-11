Personal de primera respuesta del condado de Wasatch entrena en la primaria Old Mill; no hay riesgo para el público
Es posible que los residentes noten una mayor presencia policial en una escuela primaria de Heber esta semana.
El 12 de marzo, la policía de Heber City, los agentes del alguacil del condado de Wasatch, bomberos y otros socorristas estarán en la primaria Old Mill para un ejercicio de entrenamiento.
El entrenamiento se llevará a cabo después de que terminen las clases del día; no habrá estudiantes ni personal en el lugar.
El Departamento de Policía de Heber desea asegurar a los residentes que el ejercicio está planificado y que no existe peligro para el público.
Se solicita a los residentes no reportar la respuesta de emergencia este jueves durante el entrenamiento.
Artículo traducido por Connor Hollison