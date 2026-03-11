Personal de primera respuesta del condado de Wasatch entrena en la primaria Old Mill; no hay riesgo para el público

El 12 de marzo, la policía de Heber City, los agentes del alguacil del condado de Wasatch, bomberos y otros socorristas estarán en la primaria Old Mill para un ejercicio de entrenamiento.

El entrenamiento se llevará a cabo después de que terminen las clases del día ; no habrá estudiantes ni personal en el lugar.

El Departamento de Policía de Heber desea asegurar a los residentes que el ejercicio está planificado y que no existe peligro para el público.

Se solicita a los residentes no reportar la respuesta de emergencia este jueves durante el entrenamiento.

Artículo traducido por Connor Hollison