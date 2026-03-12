Determinan responsabilidad de Mammoth Mountain por la muerte de un patrullero de esquí en 2025

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) abrió una investigación en la estación de esquí de California tras la muerte de una patrullera en un accidente el invierno pasado.

La revista Powder Magazine informa que Claire Murphy fue una de los dos patrulleros atrapados en una avalancha el 14 de febrero de 2025 en Mammoth Mountain, mientras trabajaban para abrir el terreno en un área llamada "Avalanche Chutes". El segundo patrullero sobrevivió, pero Murphy murió a causa de las heridas sufridas en el deslizamiento.

Tras la investigación, Cal/OSHA determinó que el complejo no cumplió con ciertas normativas de seguridad. El medio de noticias SFGate informa que el estado multó a Mammoth Mountain Ski Area con casi $27,000 por tres violaciones relacionadas con la muerte.

El complejo argumenta que las conclusiones de culpabilidad del informe son inexactas y ha ejercido su derecho a apelar la determinación, la cual se encuentra actualmente bajo revisión.

Cal/OSHA también está investigando actualmente una segunda muerte de un patrullero de esquí que ocurrió esta temporada. Cole Murphy (sin parentesco con Claire Murphy) murió mientras realizaba trabajos de mitigación de avalanchas en la misma zona en diciembre de 2025.

Artículo traducido por Connor Hollison