Los fiscales defienden el testimonio del "testigo estrella" en el juicio por asesinato de Kouri Richins

Durante el contrainterrogatorio de hace dos semanas, los abogados de Kouri Richins intentaron demostrar que Carmen Lauber estaba fabricando su testimonio.

Ella era la ama de llaves de Kouri Richins, a quien la abogada defensora Wendy Lewis llamó la "testigo estrella" de los fiscales del condado de Summit.

El equipo de defensa sostiene que Lauber está diciendo lo que los investigadores quieren que diga debido a un acuerdo que le otorga inmunidad a cambio de su cooperación.

El detective del condado de Summit, Jeff O’Driscoll, afirma que esa no es una descripción justa de la situación.

"Para mí era evidente que ella probablemente sentía cierto nivel de culpa o preocupación por su posible involucramiento en la muerte de Eric", testificó el miércoles.

Court TV El detective Jeff O'Driscoll es el investigador principal encargado de la investigación sobre la muerte de Eric Richins.

Lauber afirma que compró fentanilo a petición de Kouri Richins antes de la muerte por sobredosis de Eric Richins en 2022.

Kouri Richins se ha declarado inocente de los cargos de asesinato agravado, intento de asesinato y otros delitos financieros.

Durante la investigación, un investigador privado proporcionó los registros telefónicos de Eric y Kouri Richins , y O’Driscoll señaló que su equipo comparó esos registros con los datos encontrados en los teléfonos mismos.

Al parecer, faltaban numerosos mensajes entre Kouri Richins y Carmen Lauber, lo que finalmente llevó a las autoridades a registrar la casa de Lauber en abril de 2023.

O’Driscoll, quien asumió el cargo de investigador principal del caso, relató que en el dormitorio de ella encontraron una gorra de la empresa de Eric Richins y su obituario.

“Parecía que ella tenía todas estas frases inspiradoras que la ayudaban a motivarse en su progreso a través del tribunal de drogas. Y entre ellas había fotos de sus seres queridos, de su familia, y luego, en medio de todo eso, estaba el obituario de Eric Richins”, dijo el detective. “Justo en el centro del espejo de [Lauber]”.

Court TV Detectives del condado de Summit informaron que, durante un registro realizado en abril de 2023, encontraron el obituario de Eric Richins (derecha) pegado en el centro de un espejo en el dormitorio de Carmen Lauber (izquierda). Las autoridades sostienen que Kouri Richins le compró a Lauber el fentanilo utilizado para envenenar a su difunto esposo, Eric Richins.

Luego, O’Driscoll afirmó que él y su compañero, el detective Eric Mainord, interrogaron a Lauber seis veces durante el mes siguiente.

Cuando Lauber testificó en el juicio, los abogados defensores utilizaron fragmentos de esas entrevistas para desacreditarla. Los detectives le dijeron en ocasiones que tenía una "tarjeta para salir de la cárcel gratis" o que necesitaba divulgar "los detalles que aseguren que Kouri sea declarada culpable de asesinato".

El juez Richard Mrazik permitió que el fiscal jefe, Brad Bloodworth, reprodujera extractos más largos de esas entrevistas el miércoles para poner esas partes en contexto.

“Ciertamente, había un elemento de beneficio propio [para Lauber], pero había mucho más que eso”, le dijo Bloodworth al juez el martes, sin la presencia del jurado.

Sin embargo, los fiscales también enfrentaron otro problema relacionado con Lauber: la defensa afirmó que no se les informó que ella había violado las condiciones del tribunal de drogas en noviembre de 2023. El 4 de marzo, solicitaron la anulación del juicio porque no habían podido interrogar a Lauber basándose en esa información.

Mrazik denegó la petición de la defensa, pero ordenó a los fiscales volver a llamar a Lauber a testificar el miércoles para un interrogatorio adicional.

El problema del contrainterrogatorio es uno de los numerosos puntos que los abogados de Kouri Richins han planteado y que podrían ser fundamentales si el caso es apelado. La defensa también continúa objetando gran parte de las pruebas de la fiscalía, incluso si Mrazik ya había dictaminado que eran admisibles antes del juicio.

Bloodworth ha señalado que O’Driscoll es el último testigo del estado. Por su parte, la abogada defensora Kathy Nester dijo que necesita consultar con Kouri Richins para tomar "algunas decisiones" antes de que la defensa presente su caso.

Artículo traducido por Connor Hollison