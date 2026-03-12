Eve Furse, la Secretaria del Condado de Summit, deja su cargo

Eve Furse anunció en diciembre que se jubilaría al final de su mandato en 2026, tras haber servido unos cinco años como secretaria del condado de Summit. Sin embargo, el miércoles adelantó esa fecha, anunciando planes para dejar el cargo el 8 de abril.

En un comunicado, Furse afirmó que servir a los residentes del condado de Summit ha sido un honor tremendo y que está agradecida con los votantes por haberle brindado la oportunidad. Dijo que, en los últimos cinco años, la oficina de la secretaría se ha transformado para mantener el ritmo de las demandas cambiantes y está bien posicionada para satisfacer las necesidades futuras.

“Estoy agradecida por el dedicado equipo, tanto de personal a tiempo completo como temporal, así como por los generosos colegas con los que he trabajado”, dijo Furse. “Juntos, hemos llevado a cabo elecciones transparentes, mantenido registros públicos, facilitado matrimonios, emitido innumerables pasaportes y licencias comerciales, y mucho más”.

Al quedar vacante un cargo electo, el Consejo del Condado de Summit notificará al Partido Demócrata del condado dentro de los 10 días posteriores a la renuncia de Furse. El partido elegirá entonces a alguien para cubrir la vacante. Una vez confirmado por el consejo, el nuevo secretario servirá por el resto del mandato de Furse, que finaliza en enero de 2027.

Los votantes del condado de Summit elegirán a un nuevo secretario en las elecciones generales de noviembre. Cuando Furse anunció su jubilación, también respaldó a su colega demócrata Malena Stevens para el cargo de secretaria del condado de Summit.

Furse es una ex jueza magistrada federal que fue nombrada inicialmente para reemplazar al secretario Kent Jones, quien se jubiló en la primavera de 2021. Los votantes eligieron ratificarse en el cargo un año después.

Artículo traducido por Connor Hollison