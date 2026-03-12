Con un invierno cálido 'sin precedentes', los esquiadores nórdicos de Wasatch Back se las arreglan

En una tarde soleada de principios de marzo, un puñado de esquiadores se deslizaba sobre cintas de nieve que surcaban una ladera, por lo demás, cubierta de hierba. La temperatura rozaba los 10°C (50 °F) en el Soldier Hollow Nordic Center, cerca de Midway, y Bill Pierce luchaba por mantener el terreno abierto.

—Ha sido el invierno más difícil que he visto —comentó—. Es, por mucho, el más cálido que he vivido. Realmente creo que este es nuestro futuro.

Pierce es el director de operaciones del recinto en Soldier Hollow, el cual asegura es el único lugar de esquí de fondo en el oeste de EE. UU. con una capacidad significativa de fabricación de nieve.

El sitio ha estado produciendo nieve desde los Juegos de Invierno de 2002, y esta temporada, esa tecnología fue prácticamente la única razón por la que se pudo practicar esquí de fondo en el valle de Heber.

—Este año tuvimos una sola nevada aquí —dijo Pierce—. Literalmente, fabricamos el invierno.

Incluso con la ayuda de los cañones de nieve, Pierce señaló que Soldier Hollow solo pudo abrir el 20% de su terreno. Muchos días, las temperaturas cálidas récord también impidieron que el recinto fabricara nieve.

Por su parte, los esquiadores dicen que aceptarán lo que haya disponible.

Inge Travis es una de las fundadoras de las Nordic Betties, un club de esquí de fondo con sede en Park City. Este invierno ha estado entrenando grupos principalmente en Soldier Hollow debido a la escasa nieve.

—He cambiado toda mi mentalidad este año —comentó—. En lugar de ser negativa y estar desanimada, pienso: «¡Dios mío, tenemos esta sede olímpica!». Está a poco más de 30 minutos; es algo excepcional. Así que, en realidad, esto me ha hecho sentir muy afortunada de tener algo así tan cerca.

Marshall Opel, residente de Salt Lake City, ha practicado esquí de fondo durante 33 de sus 34 años. Este invierno viajó al condado de Wasatch varias veces por semana para ayudar a entrenar a las Betties.

—En toda mi crianza, crecí con gente que pasaba el rato antes y después de esquiar: hablando, socializando, conviviendo —dijo—. Conocía a todos en la escena nórdica de Missoula [Montana].

Opel mencionó que está tratando de promover una cultura nórdica similar, centrada en la comunidad, en el área de Wasatch Back.

Richard Hodges, quien dirige el centro nórdico en White Pine Touring en Park City, coincidió en que las relaciones forjadas en las pistas ayudan a dar forma a la cultura de un pueblo de esquí.

—Este lugar es el centro comunitario de Park City —afirmó—. Si necesitas encontrarte con tu vecino en algún sitio, lo vas a hallar en la pista de esquí de White Pine. Es, definitivamente, parte de lo que hace que Park City sea Park City.

Este año ha sido "sin precedentes" para White Pine. Hodges señaló que la temporada tuvo apenas 38 días de esquí, en comparación con los 130 de un invierno normal. El circuito Farm Loop de White Pine, cerca del establo McPolin en la ruta estatal 224, nunca llegó a abrir.

Grace Doerfler / KPCW Soldier Hollow almacenará una enorme pila de nieve fabricada bajo lonas aislantes este verano para prepararse para la temporada de invierno 2026-2027.

Hodges dijo que le preocupa lo que el cambio climático significará para el futuro del deporte. Aun así, señaló que la altitud de Park City es una ventaja, y aventurarse más alto en las montañas ayuda aún más.

“Bonanza Flat ha sido una enorme bendición este invierno para la comunidad”, afirmó.

Dijo que White Pine está considerando lo que se necesitaría para introducir la fabricación de nieve, al menos en algunas de sus pistas.

“Ciertamente, tener una especie de circuito limitado de fabricación de nieve en el campo de golf sería un gran servicio público aquí”, comentó. “¿Sabes cuánto tiempo habrá nieve en el propio Park City en el futuro? Hay suficientes días fríos en Park City como para fabricar una cantidad considerable de nieve. Pero es un tipo de proyecto de asociación y cooperación que tendría que concretarse”.

Montaña abajo, en el condado de Wasatch, Pierce dijo que Soldier Hollow también busca nuevas formas de innovar.

Por primera vez este año, están intentando almacenar nieve fabricada para adelantarse a la temporada del próximo invierno. Una enorme pila de nieve se asienta en la ladera sobre el refugio, donde se guardará bajo lonas blancas aislantes hasta noviembre.

“De inmediato, tendremos una base instantánea”, dijo Pierce. “Cuando encendamos los cañones, estaremos fabricando nieve sobre nieve desde el principio, y eso es lo que se hace para prolongar el invierno y abrir antes”.

Pierce dice que no tiene conocimiento de ningún otro centro nórdico en el país que esté probando esta tecnología.

Mientras los centros nórdicos de Wasatch Back buscan formas de crear o prolongar el invierno, Opel, esquiador de toda la vida, dijo que esta mediocre temporada de nieve simplemente lo ha hecho sentir agradecido.

“Este invierno estamos viendo qué regalo es”, comentó. “Creo que este invierno, tal vez, si pudiera mostrarnos algo de reverencia por el simple hecho de tener esquí... que solo poder salir y deslizarse sobre agua congelada es mágico. Cada vez que estás sobre esquís, eres un ser humano con mucha suerte”.

Efectivamente, hoy es jueves 12 de marzo, lo que significa que nos encontramos justo en medio de los Campeonatos de Esquí de la NCAA 2026 en Soldier Hollow.

Artículo traducido por Connor Hollison