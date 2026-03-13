El mentor del programa de construcción de viviendas de Wasatch High deja un impacto duradero en los estudiantes

Desde el otoño, los estudiantes de la secundaria Wasatch High han estado construyendo una casa en días escolares alternos. Hay un equipo por la mañana y otro por la tarde.

El programa de construcción de viviendas comenzó en 1975 y ha continuado de manera intermitente desde entonces. Se ha terminado una casa en cada uno de los últimos cinco años escolares, contando con el apoyo del ex alumno y residente local del condado de Wasatch, Joe Witt.

Este año, Witt asumió un papel más importante, guiando a los estudiantes durante todo el proceso de armar la estructura de la casa —lo que incluyó levantar e impermeabilizar paredes, crear las cerchas del techo y verter los cimientos— además de instalar la electricidad y la fontanería.

Brady Shea, estudiante de último año que trabajó en el diseño de la casa y ahora ayuda a construirla, dijo que Witt era un gran maestro.

“Daba muchísimos consejos excelentes. Cuando teníamos tiempo libre, él venía y nos daba ejemplos de cómo hacer las cosas y qué era lo que no debíamos hacer”, comentó. “Realmente quería que hiciéramos nuestro mejor trabajo en esta casa”.

Esos consejos incluían mantener la obra limpia: nada de latas de refresco ni clavos sueltos en el suelo, y nada de zapatos con lodo sobre suelos sin terminar. Es algo por lo que era conocido como un respetado constructor de casas personalizadas en los condados de Summit y Wasatch.

Kristine Weller / KPCW El contratista Marc Barcomb trabaja con un estudiante en la construcción de una vivienda como parte del programa de construcción de casas de la secundaria Wasatch High School.

Diego Solorio, estudiante de último año, dijo que Witt lo motivó a seguir trabajando en la casa y a perseguir una carrera en arquitectura. Witt se había convertido en un mentor muy influyente para él.

“Él realmente nos apoyó, tratando de mejorar nuestro futuro y de iniciar nuestras carreras. Fue simplemente una gran inspiración para mí”, dijo Solorio.

Witt murió en una avalancha mientras conducía una moto de nieve en las afueras de Midway el 18 de febrero. La noticia de su muerte repentina se difundió rápidamente y golpeó con fuerza a la comunidad. Algunos estudiantes se tomaron un tiempo fuera de la clase.

Marc Barcomb, un colega contratista que trabajó con Joe Witt Construction muchas veces durante los últimos 20 años, dijo que la noticia de la muerte de Witt fue desgarradora. Barcomb comentó que estaba trabajando con la clase de construcción en una capacidad menor, pero que ahora está asumiendo más responsabilidades en honor a Witt.

“Para Joe era importante ayudar a la juventud y entregar lo que había aprendido, casi como un pequeño micro-aprendizaje (aprendiz de oficio)”, dijo Barcomb.

Mencionó que trabajar con los estudiantes era el momento más destacado del día para Witt; los estudiantes hicieron que la construcción volviera a ser divertida. Aunque originalmente estaba previsto para un papel más tras bambalinas, Witt asistió a más y más clases a medida que avanzaba el año porque le encantaba estar involucrado con los chicos.

“Esto era muy importante para él, y de hecho le traía alegría. Le daba un propósito”, dijo Barcomb. “Era un descanso para hacer algo diferente, devolver algo a la comunidad y sentir que lo que hacíamos tenía valor”.

Canyon Prusso, profesor por primera vez del programa de construcción de Wasatch High, dijo que para Witt era importante saber los nombres y las metas de los estudiantes para poder ayudarlos mejor a alcanzar sus sueños profesionales. Prusso añadió que Witt también fue de gran ayuda para poner en marcha el programa este año.

“El legado que Joe nos dejó es el impulso que construyó para nosotros, el verdadero entusiasmo que inculcó en estos chicos”, afirmó. “Ha funcionado como una clase y ha estado bien, pero creo que Joe simplemente lo elevó otro 100%”.

En la obra cerca del ferrocarril Heber Valley Railroad, la evidencia del apoyo de Witt está en todas partes; las herramientas y el remolque que prestó al programa permanecen allí.

Kristine Weller / KPCW El contratista de Wasatch Back, Joseph Witt, quería instalar un tragaluz (ventana de espejo) sobre la puerta principal de la casa del programa de construcción de viviendas de Wasatch High School de este año. El plan se descartó originalmente debido al costo del vidrio soplado (vitral), pero ahora, el distrito pagará la instalación para honrar la memoria de Witt.

Otro recordatorio de Witt es el hueco para un tragaluz (ventana de espejo) sobre la puerta principal, donde el constructor quería instalar un vitral. Prusso explicó que los estudiantes alteraron el diseño de una ventana adyacente para que su parte superior se alineara perfectamente con el tragaluz.

El plan fue descartado posteriormente debido al costo del vidrio soplado, pero ahora, Prusso dijo que el distrito pagará la instalación para honrar a Witt. Los estudiantes de diseño de interiores de Wasatch High crearon un diseño de montañas para la pieza de vitral.

“Es realmente genial que esta casa tenga ese detalle especial”, dijo Prusso. “Será la única con algo así, será como la pieza de Joe”.

La clase de construcción de viviendas aún tiene previsto terminar la casa para el final del año escolar. Luego, se venderá al costo a un empleado del Distrito Escolar del Condado de Wasatch.

Los hermanos de Witt también han establecido el fondo Joe Witt Future Builders Scholarship Legacy (Beca Legado para Futuros Constructores Joe Witt) para honrar a su hermano. La beca se otorgará a estudiantes del condado de Wasatch que busquen educación postsecundaria relacionada con la construcción y los oficios técnicos.

Hasta el momento, se han recaudado más de $50,000 en donaciones de la comunidad.

Artículo traducido por Connor Hollison