Basin Recreation considera un bono para nuevas instalaciones

Con aproximadamente 1,000 nuevas unidades residenciales aprobadas en el código postal 84098, el Distrito de Recreación de Snyderville Basin está planificando instalaciones recreativas adicionales.

El director ejecutivo de Basin Rec, Robert Parrish, dijo que el distrito se está asociando con Columbus Pacific en lo que se conoce como la propiedad Cline Dahle, para construir un centro acuático cubierto en terrenos propiedad del condado, cerca de la escuela primaria Jeremy Ranch. Además, señaló que el distrito de recreación posee 100 acres en Silver Creek Village, donde podrían construirse espacios de campo cubiertos, clases de fitness y áreas de entrenamiento.

“El distrito ha crecido”, dijo Parrish en el programa “Local News Hour” de KPCW el 16 de marzo. “El gimnasio de campo está sobreutilizado. Escucho constantemente que la gente se queja de que tiene que esperar media hora para usar una cinta de correr. Está muy utilizado, muy apreciado y realmente es un punto central para la actividad física y la recreación en el distrito. Pero a medida que el distrito ha crecido, sabemos que habrá más desarrollo en Kimball Junction, particularmente con el proyecto Dakota Pacific; el condado planea agregar más viviendas. En los próximos años, vamos a ver unas 1,000 unidades adicionales.”

Parrish dijo que los residentes dieron su opinión sobre las nuevas instalaciones que les gustaría ver como parte de la encuesta del plan estratégico 2024. Una de las prioridades es un nuevo centro acuático en Cline Dahle.

“No estaríamos construyendo una piscina de competición”, dijo. “Esto será realmente un centro acuático cubierto y divertido para personas de todas las edades y familias. Tenemos un acuerdo con el distrito escolar, y estamos considerando renovarlo a fin de año, de manera que ese tipo de actividades, ya sea natación intensa en carriles o competencias, se mantendrían en el distrito escolar en Ecker Hill. Creo que tienen planes de ampliar y agregar algunos carriles más a esa piscina. Por lo tanto, no tendría sentido duplicar eso.”

Parrish señaló que aún es demasiado pronto para saber el tamaño del bono que el distrito podría solicitar.

“Lo que estamos haciendo con los diseñadores es programar este espacio para que podamos usar un bono como financiamiento principal,” dijo. “Básicamente, construir el edificio y luego, usando otras fuentes de financiamiento durante un par de años o incluso durante el proyecto, hacerlo por fases, de manera que no dependamos al 100% del dinero del bono para construir todo; tenemos un plan por fases para desarrollarlo.”

Una vez que se completen los diseños conceptuales, Parrish dijo que el distrito organizará jornadas de puertas abiertas y luego audiencias ante el Concejo del Condado de Summit. La fecha límite para que el concejo apruebe los documentos del bono, si la medida debe aparecer en la boleta de noviembre, es mediados de agosto.

Artículo traducido por Connor Hollison