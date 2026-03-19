Un proyecto de Warner Bros. sin título y otros filmarán en Utah en la primavera de 2026

Los proyectos incluyen una mezcla de largometrajes y series episódicas, varios de equipos locales, y distribuirán el trabajo a través de 11 condados.

La película independiente “Noah’s Big Adventure” se realizará exclusivamente en el condado de Summit, mientras que “One Beautiful Life” se filmará en todo el Wasatch Back.

El proyecto de streaming, “Miracles in Motion”, se está filmando en el condado de Wasatch, entre otras áreas.

El trabajo en los tres proyectos comienza en la primavera.

Se espera que las siete nuevas producciones, incluido un proyecto de Warner Bros. sin título, generen 12.6 millones de dólares para el estado y creen más de 600 nuevos empleos locales.

Artículo traducido por Connor Hollison