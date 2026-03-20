El proyecto de Dakota Pacific condiciona (o proyecta una sombra sobre) las futuras decisiones de desarrollo en Kimball Junction

Un proyecto de remodelación en Junction Commons sería una apuesta segura, pero hay un nuevo vecindario que se construirá justo al lado y el tráfico es la principal preocupación.

El concejal del condado de Summit, Roger Armstrong, dijo el 18 de marzo que hay una lección que aprender de esto.

“Si la Legislatura no hubiera forzado el proyecto de Dakota Pacific, que es esencialmente lo que sucedió, yo estaría, de hecho, muy, muy entusiasmado con esto”, comentó. “Creo que es una gran visión, tiene una gran distribución y es un buen plan”.

El desarrollo de Dakota Pacific Real Estate es adyacente al circuito superior de las tiendas tipo outlet en Junction Commons. En total, Dakota Pacific construirá 885 unidades de vivienda, además de nuevos negocios.

El propietario del centro comercial de descuentos, Singerman Real Estate, propone reducir ligeramente su propia superficie comercial reemplazando el circuito superior con viviendas y llenando el estacionamiento inferior con edificios de uso mixto.

El diseño, a veces llamado "vivienda de relleno", es lo que atrae a concejales como Megan McKenna, a diferencia de un desarrollo en un campo vacío.

“Toda esta área realmente podría servir como modelo, no solo para el condado, sino para algunas de nuestras ciudades”, afirmó.

Armstrong dijo que es el tipo de remodelación que recibiría con gusto en los estacionamientos alrededor de Redstone, al otro lado de la carretera estatal 224 hacia el este, al cual calificó como un “desastre de diseño”.

Junction Commons podría ser la primera rezonificación exitosa a la zona de uso mixto vecinal, NMU-1, que el condado creó en 2021. Sin embargo, las rezonificaciones requieren un voto del concejo, lo que le otorga una amplia discreción para aprobarla o denegarla.

La última vez que los concejales votaron para aprobar un nuevo proyecto fue en diciembre de 2025. Se trató del polémico desarrollo de Dakota Pacific, una votación a favor que, según los concejales, se emitió bajo coacción de los legisladores estatales. Hubo una indignación pública, un intento de referéndum para anular el voto y una demanda.

Y el tráfico fue uno de los factores determinantes del movimiento contra Dakota Pacific.

“Este sería otro proyecto encima de aquel y, por más que lo intento, no logro entender cómo vamos a lidiar con todo el tráfico y los autos”, dijo el concejal Canice Harte en el programa “Local News Hour” de KPCW el 19 de marzo.

La vivienda propuesta para Junction Commons es una mezcla de apartamentos y casas adosadas —510 unidades en total— y la gran mayoría reemplazaría al circuito superior de tiendas.

Normalmente, la zona NMU-1 requiere que la mitad de las viviendas sean asequibles. Pero las leyes locales permiten que el concejo decida requerir hasta un 25% menos de unidades asequibles si estas son las que se construyen primero.

Los concejales quieren ver detalles sobre la asequibilidad del proyecto y su estudio de tráfico la próxima vez que se reúnan con el desarrollador.

Singerman ha promocionado cómo ofrecerá más opciones además del transporte en automóvil, incluyendo el sistema de bicicletas compartidas Summit Bike Share. La visión es hacer que los propios outlets sean más peatonales y habría conexiones de senderos hacia el vecindario de Dakota Pacific al sur.

El condado de Summit y Junction Commons son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison