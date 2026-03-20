El Centro de Aludes de Utah predice un peligro de avalancha alto en todo el estado

Las temperaturas cálidas récord tienen a los pronosticadores de avalanchas de Utah preocupados de que el clima desestabilice el manto nupcial. Eso incluye áreas en el Wasatch Back como el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache.

El pronosticador del Centro de Aludes de Utah, Bo Torrey, dijo a KPCW que el aviso continúa hasta el domingo.

“Lo que nos preocupa es cómo las temperaturas cálidas influyen en el manto de nieve y comienzan a filtrar una gran cantidad de agua de deshielo a través de él. Esa agua puede acumularse en varias interfaces a lo largo del manto nupcial y provocar el desprendimiento de grandes avalanchas de placa húmeda”, dijo el jueves en el programa “Local News Hour” de KPCW.

El centro de aludes insta a las personas a no esquiar, pasear o andar en moto de nieve en pendientes pronunciadas ni en las áreas debajo de ellas.

Torrey dijo que hasta que el clima se enfríe, el peligro seguirá siendo alto.

“En este momento, las condiciones reales para esquiar son bastante malas, por lo que el riesgo es alto y la recompensa es especialmente baja”, dijo Torrey. “Si la gente busca buenos giros en las montañas, el área de esquí y las pistas balizadas son, de hecho, el mejor terreno que se puede encontrar ahora mismo”.

En lo que va del año, cuatro personas han muerto en avalanchas en Utah, todas en el lapso de una semana. El Centro de Aludes de Utah compartirá un informe de fin de temporada para ayudar a la comunidad a comprender los deslizamientos mortales y los riesgos. Está aceptando preguntas en línea para responder en la actualización final.

Se espera que los complejos de esquí del Wasatch Back permanezcan abiertos durante marzo, mientras que algunos otros en el estado ya han cerrado por la temporada. Una lista completa de los días de cierre se puede encontrar aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison