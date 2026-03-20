Una nueva ley de Utah requerirá licencias de motocicleta para ciertas bicicletas eléctricas

Los legisladores aprobaron un proyecto de ley en esta sesión que ahora clasifica a las bicicletas eléctricas de alta potencia como motocicletas.

Eso significa que los conductores deberán tener 16 años y contar con una licencia de conducir con un endoso de motocicleta para conducir bicicletas eléctricas con aceleradores que puedan superar las 20 mph.

El proyecto de ley 381 de la Cámara de Representantes, del republicano Paul Cutler del condado de Davis, obtuvo un fuerte apoyo en el Capitolio esta sesión.

“Este proyecto de ley solo trata sobre el tráfico en una carretera, por lo que es solo en una carretera, en un camino”, dijo Cutler en una reunión de un comité legislativo el mes pasado. “No nos ocupamos de las aceras; no nos ocupamos de los senderos; no nos ocupamos de las cosas que están a un lado del camino. Es solo en la carretera misma”.

Cuando los abogados y legisladores dicen “carretera”, se refieren a los caminos públicos pavimentados en general.

En cuanto a senderos y aceras, la HB381 permite que los gobiernos locales creen sus propias reglas para las e-motocicletas.

La seguridad es el objetivo, dijo Cutler, y su proyecto de ley también requiere que todas las personas menores de 21 años usen un casco en cualquier bicicleta eléctrica. Además, exige cursos de seguridad para los conductores jóvenes que quieran circular sin la supervisión de sus padres.

La enfermera registrada Katherine Stokes dijo a los legisladores que las salas de emergencia de Intermountain Health atendieron 536 lesiones por bicicletas eléctricas o scooters eléctricos en 2025, y solo 2 de cada 5 pacientes habían estado usando casco.

“En el hospital Primary Children's hemos visto un aumento del 66.7% en las lesiones por e-bikes y e-scooters en solo un año”, señaló. “Con conductores de tan solo 8 años llegando con lesiones que ponen en peligro su vida”.

Un par de jóvenes de 13 años en el condado de Summit resultaron heridos recientemente en un accidente de e-motocicleta. Sucedió en Kilby Road el 13 de marzo .

La Oficina del Sheriff del Condado de Summit dice que los chicos colisionaron mientras conducían motos de cross eléctricas. Uno resultó herido en el choque. El otro fue golpeado por un camión de carga cuando estaba retirando las motos del camino. Se espera que ambos se recuperen.

Las bicicletas eléctricas que conducían se clasificarían como motocicletas bajo la HB381.

A menos que el gobernador Cox la vete el jueves o antes, la ley entra en vigor el 6 de mayo.

Artículo traducido por Connor Hollison