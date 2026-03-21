Wasatch Back se une a proyecto de bienestar a nivel estatal

Hasta ahora, residentes de 35 ciudades y pueblos de Utah se han registrado para la encuesta en línea que los líderes locales utilizarán para comprender mejor las necesidades de la comunidad y tomar decisiones que mejoren la calidad de vida en general.

Los residentes de Heber y Midway pueden realizar la encuesta en línea hasta el 31 de marzo.

La encuesta de Kamas se enviará en abril. Park City, que participó anteriormente, no se registró este año.

Entre 2019 y 2024, más de 42,000 habitantes de Utah de 62 ciudades participaron en la encuesta anual. Cada año, la Universidad Estatal de Utah recopila y resume los hallazgos en informes para cada ciudad participante y a nivel estatal.

Haga clic aquí para la Encuesta de Bienestar de Heber.

Haga clic aquí para la Encuesta de Bienestar de Midway.

Artículo traducido por Connor Hollison