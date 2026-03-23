High Valley Transit comparte una mirada detallada a los planes de carriles para autobuses de Park City al reanudarse la construcción

La zona metropolitana de Park City se encuentra en medio de un esfuerzo de varios años para ampliar la ruta estatal 224 y dar espacio a carriles exclusivos para autobuses.

El proyecto de tránsito rápido de autobuses tiene como objetivo ayudar a que estos eviten el tráfico y hacer que el transporte público sea una opción más conveniente.

La directora ejecutiva de High Valley Transit, Caroline Rodriguez, dijo que su equipo está listo y a la espera de comenzar la construcción esta primavera.

“El diseño está completo, listo para la construcción y con los permisos en mano; la construcción irá a toda marcha el lunes 6 de abril”, afirmó.

El jueves, ella mostró al Concejo Municipal de Park City los diseños finalizados para los carriles de autobuses, además de nuevos cruces peatonales de alta visibilidad y carriles de giro adicionales en lo que se conoce como la intersección "caja de rocas" (box of rocks) de Park Avenue y Deer Valley Drive.

“Este diseño moverá los autos de manera más eficiente a través de la intersección, reduciendo los embotellamientos en [la ruta estatal] 224 y Deer Valley Drive, mejorando la seguridad de los peatones”, señaló.

En el otoño de 2025, los equipos de construcción retiraron los camellones y volvieron a pintar las líneas de los carriles. Rodriguez dijo que los carriles más estrechos también animan a los conductores a reducir la velocidad en la 224.

Kat La Chapelle, la gerente de construcción de Stacy Witbeck, dijo que el trabajo más disruptivo se realizará por la noche. Los equipos también evitarán la construcción durante los días festivos, la temporada de esquí y los principales eventos comunitarios.

“Esto incluye el evento Running with Ed —hemos revisado esa ruta para que no se vea afectada por la construcción— y también consideramos el festival de artes, el 4 de julio y todos esos eventos”, comentó.

Es posible que los usuarios de los senderos deban tomar desvíos durante partes de la construcción.

Los residentes locales recibirán información por correo sobre qué esperar durante la temporada de construcción de 2026, de abril a noviembre. Los residentes también pueden registrarse para recibir actualizaciones por correo electrónico o mensajes de texto en el sitio web de High Valley Transit.

Artículo traducido por Connor Hollison