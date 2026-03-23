El Concejo Municipal de Park City nombra formalmente a Adam Lenhard como administrador de la ciudad

Los miembros del Concejo Municipal de Park City nombraron por unanimidad a Adam Lenhard como administrador de la ciudad durante una reunión el 19 de marzo.

El alcalde Ryan Dickey recomendó a Lenhard tras una búsqueda a nivel nacional que duró meses. Dickey dijo que, a lo largo del proceso, buscaba a alguien que tuviera un historial de sólido liderazgo organizacional, y Lenhard posee eso.

“Nos mostró con su experiencia lo que puede hacer, su estilo positivo centrado en las personas, la forma en que lidera, la manera en que lo demostró en el proceso de entrevistas; todos quedamos impresionados”, comentó. “Francamente, usted simplemente arrasó en el proceso de entrevistas y dejó impresionado a todo nuestro concejo”.

Lenhard tiene casi 20 años de experiencia en el gobierno local y dijo que tiene muchas ganas de formar parte del equipo.

“Gracias por su confianza en este nombramiento, estoy comprometido al 100%, van a recibir todo lo que tengo para ofrecer”, afirmó.

En 2011, se convirtió en el administrador municipal más joven de todo el estado cuando fue ascendido al cargo en la ciudad de Clearfield. Lenhard también fue el administrador municipal en St. George durante casi seis años. Renunció en 2022 tras la presión del concejo municipal por su decisión de otorgar un permiso para un evento de un espectáculo drag en propiedad de la ciudad.

Lenhard comienza en el puesto el 31 de marzo. Recibirá un salario anual de $250,000 más beneficios y es elegible para bonos e incrementos salariales. El paquete de compensación también incluye una asignación mensual para automóvil de $400 y una residencia propiedad de la ciudad. Si así lo desea, Lenhard y su familia pueden vivir en la casa durante su empleo a una tarifa de alquiler reducida.

La subdirectora municipal, Heather Sneddon, dijo previamente a KPCW que el paquete de compensación es necesario para atraer a administradores municipales capaces y con experiencia.

“Tenemos muchos proyectos realmente grandes aquí en los que trabajamos”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 18 de marzo . “Esa es simplemente la cifra que nos permite traer a un administrador municipal que tenga la experiencia para cumplir con un rol que es desafiante”.

Como administrador de la ciudad, Lenhard supervisará las funciones administrativas diarias de la ciudad y preparará los presupuestos anuales de operación y de capital.

Artículo traducido por Connor Hollison